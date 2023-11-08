Güne soL'dan bakın: 8 Kasım 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Ankaralılar Filistin halkıyla dayanışma için Kuğulu Park’ta buluştu

TKP'nin çağrısıyla Ankara Kuğulu Park'a gelen yurttaşlar, Filistin için insan zinciri oluşturmak üzere bir araya geldi.

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Ankaralılar Filistin halkıyla dayanışma için Kuğulu Park’ta buluştu

Eğitimde gericileşme sürüyor: MEB'le İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı

MEB, gerici İHH ve İnsani Yardım Vakfıyla, "yetim çocukların desteklenmesine" ilişkin bir işbirliği protokolü imzaladı.

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Eğitimde gericileşme sürüyor: MEB'le İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yargıtay'dan skandal karar: Atalay kararını tanımadı, AYM üyelerine suç duyurusunda bulundu

Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı: Yargıtay AYM'nin Can Atalay kararına uymadı, kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yargıtay'dan skandal karar: Atalay kararını tanımadı, AYM üyelerine suç duyurusunda bulundu

AYM 'sansür yasası'nın iptal talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen, 'sansür yasası'nın iptal talebi oy çokluğuyla reddedildi.

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AYM 'sansür yasası'nın iptal talebini reddetti

Levent Üzümcü: ‘Halkın sosyalistlerin sözünü duymaya ihtiyacı var’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi katılımcılarından tiyatrocu Levent Üzümcü, sosyalizmin sesinin toplumu değiştirme gücüne inananlardan.

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Levent Üzümcü: ‘Halkın sosyalistlerin sözünü duymaya ihtiyacı var’

Rantsal dönüşümün önündeki engeller kaldırıldı: 'Yoksullar kentin daha da çeperine itilecek'

Deprem riskini azaltacağı savunulan yasa değişikliğiyle müteahhitler zenginleşecek, konut hakkı ihlal edilen yoksullar kentlerin dışına itilecek.

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Rantsal dönüşümün önündeki engeller kaldırıldı: 'Yoksullar kentin daha da çeperine itilecek'

Kemal Okuyan: Utanarak söylüyorum ki Akşener CHP konusunda haklı 

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Akşener gibi birine ‘haklı’ demekten utanıyorum ama CHP konusunda haklı" dedi.

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Kemal Okuyan: Utanarak söylüyorum ki Akşener CHP konusunda haklı

 AYM'nin kararı öncesinde 'sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti'

Anayasa Mahkemesi Sansür Yasası olarak bilinen yasada “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası getiren maddenin iptalini bugün görüşecek. Basın meslek örgütleri nöbet başlattı.

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AYM'nin kararı öncesinde 'sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti'

Utanç sürüyor: ‘Büyük İnsanlık’ kitabında Nâzım’ın dizelerine YKY engeli

Türkiye’de işçilerin yaşam koşullarını anlatan “Büyük İnsanlık” kitabına Nâzım Hikmet’in şiirinin girmesi Yapı Kredi Yayınları tarafından telif gerekçesiyle engellendi.

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Utanç sürüyor: ‘Büyük İnsanlık’ kitabında Nâzım’ın dizelerine YKY engeli

Canan Kaya: 'Ev hapsinden çıkmak için THTM'ye ihtiyaç var'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi girişimi katılımcılarından gazeteci Canan Kaya, sahada verilecek mücadelenin önemine işaret ediyor.

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Canan Kaya: 'Ev hapsinden çıkmak için THTM'ye ihtiyaç var'

Hatay'da zeytinlik alanlara TOKİ yapılmasına mahkeme dur dedi

Hatay Dikmece Köyü'nde asırlık zeytinlerin olduğu araziye TOKİ kalıcı deprem konutu yapma kararı vermişti. İlk günden bu yana direnen Dikmece halkı hukuki mücadeleyi kazandı.

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Hatay'da zeytinlik alanlara TOKİ yapılmasına mahkeme dur dedi

Tam 9 ay oldu, depremzede çocuklar gıdaya ulaşamıyor

Hatay'da çalışma yürüten Prof. Dr. Mehmet Zencir anlatıyor: Bölge unutuldu. Öğün sayısı azaldı. Tek tip beslenme ve abur cubur tüketimi artıyor. Çocuklar için sağlıklı besin sağlanmıyor.

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Tam 9 ay oldu, depremzede çocuklar gıdaya ulaşamıyor

Gazze'de 33. gün: İsrail Savunma Bakanı, ordusunun Gazze merkezine girdiğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail ordusu, Gazze'nin merkezine girdi. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de Hamas da yönetmeyecek" dedi.

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Gazze'de 33. gün: İsrail Savunma Bakanı, ordusunun Gazze merkezine girdiğini söyledi

Mustafa Kemal Erdemol: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne katılmamın nedeni örgütlülüğe olan inancım'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi girişimi katılımcılarından gazeteci-yazar Erdemol, meclise katılmasının ilk nedeninin  örgütlülüğe olan inancı olduğunu vurguladı.

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Mustafa Kemal Erdemol: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne katılmamın nedeni örgütlülüğe olan inancım'