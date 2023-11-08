Güne soL'dan bakın: 8 Kasım 2023

Ankaralılar Filistin halkıyla dayanışma için Kuğulu Park’ta buluştu
TKP'nin çağrısıyla Ankara Kuğulu Park'a gelen yurttaşlar, Filistin için insan zinciri oluşturmak üzere bir araya geldi.
Eğitimde gericileşme sürüyor: MEB'le İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı
MEB, gerici İHH ve İnsani Yardım Vakfıyla, "yetim çocukların desteklenmesine" ilişkin bir işbirliği protokolü imzaladı.
Yargıtay'dan skandal karar: Atalay kararını tanımadı, AYM üyelerine suç duyurusunda bulundu
Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı: Yargıtay AYM'nin Can Atalay kararına uymadı, kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
AYM 'sansür yasası'nın iptal talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen, 'sansür yasası'nın iptal talebi oy çokluğuyla reddedildi.
Levent Üzümcü: ‘Halkın sosyalistlerin sözünü duymaya ihtiyacı var’
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi katılımcılarından tiyatrocu Levent Üzümcü, sosyalizmin sesinin toplumu değiştirme gücüne inananlardan.
Rantsal dönüşümün önündeki engeller kaldırıldı: 'Yoksullar kentin daha da çeperine itilecek'
Deprem riskini azaltacağı savunulan yasa değişikliğiyle müteahhitler zenginleşecek, konut hakkı ihlal edilen yoksullar kentlerin dışına itilecek.
Kemal Okuyan: Utanarak söylüyorum ki Akşener CHP konusunda haklı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Akşener gibi birine ‘haklı’ demekten utanıyorum ama CHP konusunda haklı" dedi.
AYM'nin kararı öncesinde 'sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti'
Anayasa Mahkemesi Sansür Yasası olarak bilinen yasada “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası getiren maddenin iptalini bugün görüşecek. Basın meslek örgütleri nöbet başlattı.
Utanç sürüyor: ‘Büyük İnsanlık’ kitabında Nâzım’ın dizelerine YKY engeli
Türkiye’de işçilerin yaşam koşullarını anlatan “Büyük İnsanlık” kitabına Nâzım Hikmet’in şiirinin girmesi Yapı Kredi Yayınları tarafından telif gerekçesiyle engellendi.
Canan Kaya: 'Ev hapsinden çıkmak için THTM'ye ihtiyaç var'
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi girişimi katılımcılarından gazeteci Canan Kaya, sahada verilecek mücadelenin önemine işaret ediyor.
Hatay'da zeytinlik alanlara TOKİ yapılmasına mahkeme dur dedi
Hatay Dikmece Köyü'nde asırlık zeytinlerin olduğu araziye TOKİ kalıcı deprem konutu yapma kararı vermişti. İlk günden bu yana direnen Dikmece halkı hukuki mücadeleyi kazandı.
Tam 9 ay oldu, depremzede çocuklar gıdaya ulaşamıyor
Hatay'da çalışma yürüten Prof. Dr. Mehmet Zencir anlatıyor: Bölge unutuldu. Öğün sayısı azaldı. Tek tip beslenme ve abur cubur tüketimi artıyor. Çocuklar için sağlıklı besin sağlanmıyor.
Gazze'de 33. gün: İsrail Savunma Bakanı, ordusunun Gazze merkezine girdiğini söyledi
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail ordusu, Gazze'nin merkezine girdi. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de Hamas da yönetmeyecek" dedi.
Mustafa Kemal Erdemol: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne katılmamın nedeni örgütlülüğe olan inancım'
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi girişimi katılımcılarından gazeteci-yazar Erdemol, meclise katılmasının ilk nedeninin örgütlülüğe olan inancı olduğunu vurguladı.