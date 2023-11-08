Kemal Okuyan: Utanarak söylüyorum ki Akşener CHP konusunda haklı

Kurultay günü Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sırtımda hançerlerle seçime girdim” diyerek İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklenmesine yanıt geldi.

Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Eğer bensem, bugüne kadar kimsenin arkadasından hançer vurmadım" dedi. Boynunu ve kalbini gösteren Akşener, "Hakettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Arkadan işim yoktur" ifadesini kullandı. Akşener, "Şimdi asıl mesele şu; ben olmadığıma göre hançer kimin?" diye sordu.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan X hesabından Meral Akşener'in grup toplantısındaki konuşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Türkiye sağını topluma pazarlama girişiminde baş rolde olanların bugün bütün suçu Kemal Kılıçdaroğlu'na atmalarının skandal olduğunu belirten Okuyan, CHP'deki "değişim"in motor gücü olan İmamoğlu'nun daha önce Akşener'le "muhteşem ikili" olduğunu da hatırlattı.

Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşma üzerine "İyi ki Türkiye'de Akşener gibilerin karşısında duracak devrimci bir sol, komünistler var" diyen Kemal Okuyan'ın paylaşımı şu şekilde:

“Meral Akşener grup konuşmasında, kendisini yıllarca parlatan, ‘demokrasi kraliçesi’ ilan eden, umut diye pazarlayan CHP yönetiminin, siyasetçilerin, medya kuruluşlarının üzerinde tepindi. Tepinirken, ‘dünün KK’cıları bugünün hızlı değişimcisi oldu’ dedi.

Utanarak söylüyorum ki, Akşener haklı. CHP yönetimindeki değişiklikler bizi ilgilendirmiyor. Umutlanan umutlanır. Ancak CHP’nin Türkiye sağını, Akşener’i, Babacan’ı ve diğerlerini topluma pazarlama girişiminde baş rol oynayanların bugün bütün suçu KK’ya atmaları skandaldır.

Daha da ötesi Akşener’le “mükemmel ikili” olan İmamoğlu’nun CHP’deki ‘değişim’in motor güçlerinden biri olmasıdır. CHP’nin İmamoğlu ve Özel’le sözüm ona sola kaymasını Akşener de ciddiye almamış belli ki, dalga geçti durdu. Kendi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, halkı bu büyük tuzağa karşı uyarmaya çalışırken ‘aman Akşener’e, Babacan’a fazla yüklenmeseniz’ diyen milletvekillerinin, medya mensuplarının upuzun bir listesi var elimizde.

Şimdi değişimci oldu hepsi. Akşener gibi birine ‘haklı’ demekten utanıyorum. İyi ki Türkiye’de Akşener gibilerinin karşısında duracak, kendisiyle dalga geçirtmeyecek, ‘haklı çıktım’ diyemeyecekleri tutarlı, devrimci bir sol, komünistler var.”