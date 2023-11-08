Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Arkadan vurmam, hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurultay günü Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sırtımda hançerlerle seçime girdim” diyerek Akşener’e yüklenmesine yanıt verdi.

Akşener, "Eğer bensem, bugüne kadar kimsenin arkadasından hançer vurmadım." dedi. Boynunu ve kalbini gösteren Akşener, "Hakettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Arkadan işim yoktur." ifadesini kullandı. Akşener, "Şimdi asıl mesele şu; ben olmadığıma göre hançer kimin?" diye sordu.

Akşener grup toplantısında şunları söyledi:

“Ne ilginçtir ki 2023 seçimlerinde gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyunbozanlıkla, hainlikle suçlayanlar, parti içi hesaplarını Türkiye'nin istikbalinin önüne koyanlar, hafta sonu itibariyle değişim havarisi oluverdiler. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye demediğini bırakmayanlar hafta sonu Özgür Özel'in en büyük fanları oldu.

Hepsi sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretleri ettiler. Hani kola kutusunu koysan kazanıyordu. İnanamadım ve oturup iki rekat şükür namazı kıldım. Bu ara hep şükür namazı kılıyorum.

Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Herkese, hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum.”