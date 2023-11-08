Eğitimde gericileşme sürüyor: MEB'le İHH arasında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), cihatçılara desteğiyle bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ve İnsani Yardım Vakfıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Tarafların imzaladığı belgede, protokolün amacının, "ülkedeki çocuklarla dünyanın çocuklarını bir araya getirmek, bir çocuk dayanışması temin edebilmek ve değerler eğitimi çerçevesinde küçük yaşlardan itibaren iyiliklerle büyüyen bir nesil yetiştirebilmek amacıyla Türkiye'deki ve dünyadaki yetim çocukların desteklenmesine ilişkin gönüllülükle yürütülecek faaliyetleri içeren usul ve esasları belirlemek" olduğu ileri sürüldü.

Protokolün, MEB'le İHH ve İnsani Yardım Vakfı'nın işbirliği çerçevesinde, bakanlığa bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okulları kapsayacağı ifade edildi.

Söz konusu işbirliği protokolü, MEB'e bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım yerlerine duyuruldu.