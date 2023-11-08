AYM'nin kararı öncesinde 'sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti'

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen düzenlemeyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için CHP’nin yaptığı başvuruyu bugün esastan görüşecek.

Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen’den oluşan basın meslek örgütleri de gazetecilerin keyfi olarak suçlanmasına, tutuklanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için AYM’nin karşısındaki alanda bugün “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' başlattı.

Anayasa Mahkemesi’nin hemen karşısında bulunan alanda saat 10:00 ile 14:00 arasında “sessiz protesto ve serbest kürsü” eylemi ve “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' yapılıyor.

Nöbete katılan meslek örgütlerinin temsilcileri ve katılımcılar serbest kürsüde görüşlerini ifade etti.

33 gazeteciye soruşturma açıldı

Nöbete katılan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden akademisyen Gökhan Bulut soL'a yaptığı açıklamada "Bu yasayla birlikte başta gazeteciler olmak üzere bütün toplumun aslında potansiyel suçlu haline getirildiğini görüyoruz. Şimdiye kadar sadece bu maddeyle ilişkilendirilen 33 gazetecinin soruşturulması sözkonusu, tutuklamalar var. Buradan çıkan karar ne olursa olsun bunun devam edeceği gözüküyor, TCK'ya eklenen başka maddeler var. Dolayısıyla burada biz bir toplumsal mücadeleyi konuşuyoruz" dedi ve karar olumlu olsa dahi bu mücadelenin sürmesi gerektiğini söyledi.

'Tek bir maddenin iptali yeterli değil'

CHP milletvekili Utku Çakırözer de AYM'nin iptal kararı vermesini beklediklerini belirterek "Ancak iş sadece o maddenin iptali ile bitmiyor. O çıkan yasada daha birçok madde var basın özgürlüğünü kısıtlayan, erişim engellerini genişleten. Onlarca gazeteci yazdıkları için, twit attıkları için cezaevinde, hepsinin serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

'Sadece gazetecilik sorunu değil'

Gazeteci-yazar Adnan Gerger de "Sansür yasası sadece gazetecilik sorunu değil bu ülkede düşünce özgürlüğünü tamamen kısıtlama anlamına gelmektedir. Eğer biz siyasi yönetimin istediği gibi yazıyor olsak gazetecilik yapmamış oluruz. AYM'nin bu maddeyi iptalini bekliyoruz, iptal olması da gerekir, yoksa bu ülke giderek tamamen karanlığa gömülecektir" dedi.

TBB: Acilen iptal edilmeli

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da kurulan kürsüden bir konuşma yaparak “Bugün burada basın hürriyetini savunmak için bulunuyoruz. Ancak basın hürriyetinin sadece gazetecilere tanınan bir özgürlük alanı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bu 85 milyonun haber alma hakkını ve en temelde de ifade hürriyetini ilgilendiren bir sorun. Bugün geldiğimiz noktada maalesef ki belirttiğimiz tereddütlerimizin basın hürriyetinin kısıtlanması açısından hayata geçtiğini üzüntüyle izliyoruz. Bu anlamda beklentimiz, Anayasa Mahkemesi’nden AİHS’in 10. maddesinde belirtildiği üzere bu yasal düzenlemenin acilen iptal edilmesidir" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da kürsüden yaptığı konuşmada “Gerçeğin ne kadarına dayanabilirsiniz? Bugün bu yasayı çıkarmak için öne sürdükleri sosyal medya alanındaki bilgi kirliliğini yaratanlar aslında basını susturmak istediler. Ankara Barosu bütün yöntemleri kullanarak bu yasanın karşında duruyor. Özgür basın için her zaman mücadele eden basın emekçilerinin bu yoldaki mücadelesinin hep yanında olmaktan gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.