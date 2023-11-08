Yargıtay'dan skandal karar: Atalay kararını tanımadı, AYM üyelerine suç duyurusunda bulundu

Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı: Yargıtay AYM'nin Can Atalay kararına uymadı, kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

Yargıtay, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 14 Mayıs genel seçimlerinde TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde verdiği karar, Yargıtay tarafından tanınmadı. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını öne süren Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.
 