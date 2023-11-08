Hatay'da zeytinlik alanlara TOKİ yapılmasına mahkeme dur dedi

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ve zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlanmıştı.

TOKİ’nin depremzedelere kalıcı konut yapması için Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü hakkında kamulaştırma kararı alınmış, jandarma eşliğinde iş makinalarıyla köylülerin tarım arazilerine girilmişti. Arazilerine iş makinalarının girmesine engel olmaya çalışan köylüler darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Yüz yıllık zeytin ağaçlarının olduğu arazilere yapılması istenen TOKİ çalışmasına karşı eylemler ve yürüyüşler başlatan Hataylı yurttaşlar, konuyu aynı zamanda yargıya da taşıdı. Hatay Barosu'ndan Ecevit Alkan'ın soL'a verdiği bilgiye göre mahkeme yapılaşmanın kalıcı sorunlar yaratabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Deprem bölgesinde zeytinlik alanlara TOKİ yapılmasının, OHAL dönemi sonrasını da etkileyeceği ve olağan dönem hukukuna dair düzenlemeleri uygulanamaz hale getireceği ifade edilirken, aynı zamanda bu bölgelerin depremde yeniden büyük yıkımlara sebep olabileceği de ifade ediliyor.

'Telafisi güç zararlar doğurabilir'

Hatay 3. İdare Mahkemesi'nde yürütülen davada mahkeme, imarlaşmanın telafisi güç zararlar doğurabileceğine ve yeni bir karar verilene kadar yapılaşmanın durdurulması gerektiğine karar verdi.

Bu kararın nihayete erdirilmesi gerektiğini ve yapılan yanlıştan hızlıca dönülmesi gerektiğini ifade eden yurttaşlar hem zeytinlik tarım arazilerini korumak istiyor hem de depremde yıkılan binaların önemli bir kısmının dere yataklarına ya da zeytinlik tarım arazilerine yapılmış olmasına dikkat çekiyor.

'Kızım Zeytin'in geleceği için mücadele edeceğiz'

Konuya dair soL'a konuşan dava avukatı Ecevit Alkan, çıkan kararın önemine dikkat çekerken aynı hataları tekrarlamamak gerektiğini belirtiyor. Alkan "Benim kızımın adı 'Zeytin'. Zeytin ağacının diğer adı ölmez ağaçtır. Zeytinliklere, tarım alanlarına, küçük üreticilere sahip çıkmak zorundayız. Hatay’ın depremde en çok zarar gören, yıkılan yerleri imara açılan zeytinlik alanlar, tarım alanları ve dere-nehir yatakları. Aynı hataları tekrarlamayalım diye bu davayı açtık, hukuka uygun karar çıkması umudumuz var" diyor.

Hatay'ın Dikmece köyündeki yurttaşların TOKİ kararının alındığı ilk günlerden bu yana verdikleri mücadele bu aşamada kazanımla sonuçlanırken verilen kararın deprem bölgelerinde benzeri örnekler için nasıl bir sonuç yaratacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.