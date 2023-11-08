Gazze'de 33. gün: İsrail Savunma Bakanı, ordusunun Gazze merkezine girdiğini söyledi

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 33. gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında şu ana dek 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail ordusu, Gazze'nin merkezine girdi. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de Hamas da yönetmeyecek" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insani duraklama ve daha fazla kısıtlama sağlama çabalarının hala "devam eden bir çalışma" olduğunu kabul ederek Orta Doğu turunu sonlandırdı.

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 40 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 32 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü bildirildi.

İsrail ordusu, 'Hizbullah'a ait hedeflerin' hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık "Hizbullah'a ait hedeflerin" savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

Gazze’de yaralanan 19 Filistinli daha Mısır’a getirildi

Mısır Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde yaralanan 19 Filistinlinin daha tedavi edilmek üzere Mısır’a getirildiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'e saldırı amacıyla gönderilen 10 İHA'nın görüntülerini yayımladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki bazı bölgeleri hedef aldıklarını ileri sürdükleri 10 insansız hava aracının (İHA) görüntülerini paylaştı. Husilere ait El-Mesira televizyonunda, İHA'ların gönderilmesine ilişkin kısa bir video yayımlandı. Videoda, gece gönderilen 10 İHA görüldü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 6 Kasım 2023'te İsrail'deki farklı hedeflere doğru bir grup İHA gönderdiklerini bildirdi. Sözcü Seri, dün de İsrail'e ait hassas hedeflerin çok sayıda İHA ile hedef alındığını belirtmişti.

İsrail ordusu Kızılhaçın konvoyuna saldıranın kendileri olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

'ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz'

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoyuna ateş açılmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.