Canan Kaya: 'Ev hapsinden çıkmak için THTM'ye ihtiyaç var'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclis için şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi ''ben de varım'' dedi.

O isimlerden biri, gazeteci Canan Kaya. Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen mecliste oluşacak bileşime dikkat çeken Kaya, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne neden ihtiyaç olduğunu anlattı:

"Hep söylediğim bir şey var: Türkiye'de yaşayan ve demokrasi özlemi taşıyan birçok birey ev hapsinde. Haksız ve hukuksuz yere cezaevine atılan yurttaşların özgürlüğü için gösterdiğimiz mücadelenin bile dar bir alanda gerçekleştiğini unutuyoruz. Kötü gidişatı değiştirmediğimiz vakit de mevcut yöntemlerin yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. İşte o ev hapsinden çıkabilmek için de THTM gibi oluşumlara ihtiyaç var."

Oluşum, dün kamuoyuna yapılan açıklamayla yola çıktı. 24 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Öncesinde il ve ilçelerde yapılacak toplantılarla, halkın temsilcileri seçilecek. Gazeteci Canan Kaya, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) ilk katılımcılarından biri olmasını bu sözlerle açıklıyor. Kaya, "Adalet ve demokrasi için gerçek mücadele alanının saha olduğuna inananlardanım" diyor.

Kaya şöyle devam ediyor:

"Bunu da ancak bir araya gelerek başarabiliriz. AKP iktidarının ülkede büyüttüğü kutuplaşma ortamından sol da nasibini aldı ne yazık ki. Birlikte ve örgütlü hareket edememe gibi bir tembelliğimiz oluştu."



Canan Kaya, THTM'nin yalnızca aynı görüşü paylaşan insanlardan ibaret olmaması gerektiğini vurguluyor: "Dilerim THTM; yalnızca aynı görüşte değil, hayata farklı pencerelerden bakan ama ortak ülküsü laiklik olan bireylerin buluşma noktası olur. İyiliğin örgütlenmesi için elimden gelen katkıyı sunmaya hazırım."