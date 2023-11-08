Levent Üzümcü: ‘Halkın sosyalistlerin sözünü duymaya ihtiyacı var’

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) yola çıkıyor. Bir deklarasyonun çok ötesinde iddia ve anlam taşıyan girişim Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, laiklik mücadelesi için görev üstlenmeye talip.

İşçi, emekçi kesimlerin ve öğrenci gençliğin temsilcilerini buluşturacak meclisin ilk katılımcılarından biri tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü oldu. Üzümcü, “Siyasetin, sosyalistlerin sözünü duymaya ihtiyacı var” diyor.

Üzümcü’nün en fazla üzerinde durduğu, Türkiye’de halkın, geniş kesimlerin algısında sosyalistlere dair yargıların değiştirilmesi gerekliliği. “Siyasete dair çok fazla bilgi sahibi olmayan, siyaseti kabataslak okuyan çok insanımız var maalesef ülkemizde. Sosyalistlerin toplumda bir şeyleri değiştiremeyeceği gibi son derece yanlış bir algı var” diyor Üzümcü.

Oysa, herkesin gündelik hayatındaki birçok kazanımın, sosyalistlerin mücadelesi sayesinde gerçek olduğunu hatırlatıyor: “Mesela sekiz saatlik iş günü. Laik eğitim. Sendikalaşma hakkı. Bunlar hep dünyada sosyalistlerin başardığı şeylerdir.”

“Bakın, örneğin, tüm dünyada tüm halkların ortaklaştığı, kutladığı tek gün 1 Mayıs’tır, sosyalistlerin eseridir. Kadınlar günü de böyledir. Sağcılar hep yaptıkları yollar, barajlar konuşulsun ister, ama sosyalistlerin mücadelesi sayesinde kazanılan bu en temel şeyler yeterince konuşulmamakta ülkemizde.”

Üzümcü, THTM’nin katılımcısı olmasını neredeyse doğal bir süreç gibi anlatıyor: “Hepimiz siyasetin bir parçasıyız zaten. Size yanan kırmızı ışıkta durmaya veya geçmeye karar vermeniz bile bir siyasettir. Karar vermek demektir siyaset. Ben, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin, Türkiye’de toplumu etkileyecek kararların alınmasına katkı koyacak beyinleri bir araya getirecek bir girişim olduğunu düşünüyorum, bu yüzden içinde olmak için çaba sarf ediyorum.”

Levent Üzümcü, en büyük kısıtının vakit olduğunu söylüyor. “Çok fazla tiyatro oyununda oynuyorum, bunu bir görev olarak görüyorum. Bazen meslektaşlarımız doğru mesleği yanlış ülkede yapmakta olduğumuzu söylerler, ben katılmıyorum. En doğru mesleği, en doğru ülkede yaptığımızı düşüyorum ben. Çünkü bu halkın tiyatroya, tiyatroda anlatılana, orada söylenen sözü sahneden duymaya ihtiyacı var. Tıpkı siyasetin de sosyalistlerin sözünü kürsüden duymaya ihtiyacı olduğu gibi.”