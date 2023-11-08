Ankaralılar Filistin halkıyla dayanışma için Kuğulu Park’ta buluştu

Türkiye Komünist Partisi bu akşam saat 19.00'da Ankara Kuğulu Park’ta İsrail Büyükelçiliği Konutuna kadar uzanacak insanlık zincirini oluşturacağını duyurmuştu.

Katliama karşı sokağa çıkmak, Filistin için insanlık zincirinin parçası olmak için yapılan çağrı üzerine Ankaralılar, Kuğulu Park'ta buluştu.

"İşgalciler her zaman kaybeder" sloganları atılan eylemde yüzlerce yurttaş, Filistin’de süren ağır katliama karşı insanlık zinciri oluşturuyor.

Eli kanlı, utanmaz işgalcilere ve onların destekçilerine karşı Ankara Kuğulu Park’ta bir aradayız! pic.twitter.com/KdSHlLiEHr — TKP (@tkpninsesi) November 8, 2023