Mustafa Kemal Erdemol: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne katılmamın nedeni örgütlülüğe olan inancım'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Meclise dahil olan isimlerden biri olan gazeteci-yazar Mustafa Kemal Erdemol, meclise katılmasının ilk nedeninin örgütlülüğe olan inancı olduğunu vurguladı.

Kitleselleşmiş mücadelelerin doğru bir önderlikle sonuç alacağına inanıyor olmasının da kararında etkili olduğunu ifade eden Erdemol, "Belki de en önemlisi ülkenin üzerinde serpildiği düşünülen 'ölü toprağı'nın etkisinde kalmayan insanların olduğunu, yoldaşlarımla beraber kanıtlamak. Bunların ötesinde bu ülkeye ilişkin umutlarımın hiç bir zaman tükenmemesi de etkili" dedi.

'Düzenin bir alternatifi olduğunu dosta düşmana gösterebilir'

THTM'nin öncelikle gerçek bir muhalefet odağı olduğu için önemli olduğuna dikkat çeken Erdemol, ülkenin düşünen, yazan, üreten bireylerinin bu ülkenin sorunlarına çözüm üretme yeteneği olduğuna kuşku olmadığını belirtti.

Bu potansiyelin sahte muhalefetin oyaladığı kitleleri harekete geçirebileceğini söyleyen Erdemol, "Unutulan sınıf mücadelesine dikkat çekebilir, ülkenin demokratikleşmesinde, Kürt sorununun çözümünde çözüm önerileri getirebilir. Düzenin bir alternatifi olduğunu, egemenlerce dayatılan siyasi çerçeveye sığmayacak bir birikim olduğunu da dosta düşmana gösterebilir. Bu nedenle görmezden gelinecek bir siyasi oluşum değildir" ifadelerini kullandı.