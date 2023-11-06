Güne soL'dan bakın: 6 Kasım 2023

Rize Valisi'nden skandal açıklama: Öğrencilerin tepki göstermesi için ölmesi mi gerekiyor?

Bir öğrencinin ölümden döndüğü Rize'deki asansör arızasının ardından Valilik, yükselen tepkilerden "bir öğrencinin yaralandığı yönündeki asılsız haberleri" sorumlu tuttu.

Erdoğan’ın kuzeni KYK Genel Müdürü Er asansör faciasında sessiz: Daha neyi bekliyor?

Aydın, Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve şimdi Rize... Erdoğan'ın teyze oğlu KYK Genel Müdürü hâlâ sessiz.

Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Aydın’da KYK Yurdu’nda asansör düştü, Zeren öldü. İki gündür tüm ülkede öğrenciler eylemde. soL, olayla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları derledi.

Hersh, Hamas ile İsrail arasındaki gizli görüşmeleri yazdı

ABD'li araştırmacı gazeteci Hersh, Hamas ve İsrail arasındaki gizli görüşmeleri yazdı.

CDU’lu siyasetçi Spahn: Türkiye’den gelen imamlara vize verilmesi durdurulmalı

Spahn, Almanya'daki islami organizasyonlara yaklaşımın değiştirilmesi konusunda sert önlemler alınması gerektiğine işaret etti.

Gazze'de 31. gün: İsrail ordusu Gazze’yi ikiye ayırdığını öne sürdü

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 31'inci gününde devam ediyor.

İsrail basını insanlıktan çıktı: 'Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir'

İsrailli The Jerusalem Post gazetesi, Gazze savaşı sırasında yaşanan korku ve stresin İsrailliler için "kilo vermeye ve sağlıklı kalmaya" yardımcı olabileceğini öne süren bir haber yaptı.

CHP'nin yeni yönetimi belli oldu: 'Değişimci'ler çoğunlukta, 9 isim Özel'in listesini deldi

Özel'in listesinde bulunmayan 9 kişi listeyi deldi. Oğuz Kaan Salıcı ve Nevaf Bilek gibi Kılıçdaroğlu’na yakın isimler gençlik ve cinsiyet kotası nedeniyle liste dışı kaldı.

Fidan, Blinken'la görüştü: 'Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda önemli görüşmeler yaptık'

Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların önümüzdeki günlerde hayata geçtiğini göreceksiniz" dedi.

Blinken ziyaretinin ardından TKP'den Filistin için Ankara'da buluşma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara ziyaretinin ardından açıklama yapan TKP, 8 Kasım saat 19.00'da Ankara Kuğulu Park'ta buluşma çağrısı yaptı.

Gazeteci Tolga Şardan'a tahliye kararı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen gazeteci Tolga Şardan, adli kontrol şartıyla tahliye edilecek.

Soyadını 'Reis' yaptı, yıllarca otelinden çete yönetti: 'Comanchero'nun lideri Hakan Ayık tutuklandı

Uluslararası suç örgütü ''Comanchero''ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında örgütün kırmızı bültenle aralanan lideri Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

AKP gözünü Körfez ülkelerinin patronlarına dikti: Şimdi de Ticaret Bakanı Kuveyt'e gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Körfez ülkelerinin sermaye çevresine yönelik ziyaretlerinin ardından, şimdi de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveytli patronlar için Kuveyt'e gidiyor.