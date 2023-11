Rize Valisi'nden skandal açıklama: Öğrencilerin tepki göstermesi için ölmesi mi gerekiyor?

Rize'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda bir asansör bulunduğu kattan zemine düştü.

Rize İl Gençlik ve Spor Müdürü "bir kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü" söyledi. soL'a konuşan öğrencilerse asansördeki öğrencinin ayağından yaralandığını gördüklerini söyledi. Öğrenciler, olayın şiddetini "Asansör çok kötü düştü, yurt titredi, yataklarımız sallandı" sözleriyle ifade etti.

Valilik sorumluyu buldu: Dezenformasyon

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada öğrencinin yaralanmadığı iddia edilirken, olayın ardından yüzlerce öğrencinin gerçekleştirdiği protestoya bu ''yanlış bilginin'' neden olduğu savunuldu. ''Katil KYK'' sloganlarıyla yönetimi istifaya davet eden öğrencilerin eylemine ilişkin ''Öğrencimizin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki göstermişlerdir'' denildi.

Bu sözler kimsenin zarar görmediği bir olayı protesto etmenin Valilik nezdinde meşru sayılmadığını gösterdi. Asansörün metrelerce yüksekten zemine çakılmasını tepki göstermeye değer bulmayan Valiliğin açıklaması ''Protesto edilebilmesi için bir öğrencinin yaralanması veya ölmesi mi gerekirdi'' sorusunu akıllara getirdi.

Ancak öğrencilerin tepkisi yalnızca hastaneye kaldırılan arkadaşları için değildi. Aydın'daki bir KYK yurdunda yaşanan benzer örnekte Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, öğrenciler Türkiye'nin dört bir yanında ihmallere ve sağlıksız barınma koşullarına karşı sokağa çıkmıştı.

Valinin refleksi 'Erdoğan hassasiyeti' mi?

Protestoların hedefindeki isimlerden biri olan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gece olay yerine gitmiş, ''Problemleri birlikte çözeceğiz'' diyerek öğrencilere telefon numarasını vermişti. Valinin refleksi Aydın'daki asansör faciasının ardından yurda ulaşan Vali Yakup Canbolat'ı hatırlattı. Aydın Valisi de "15 kişilik asansöre 16 kişi binmişler" diyerek öğrencileri suçlamış ve tepkilerin eyleme dönüşmesini engellemek istemiş ancak protestolara engel olamamıştı.

Rize Valisi Baydaş'ın ''hızlı'' refleks gösterdiği saatlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rize'deydi. Memleketi Rize'de gün boyu bir dizi programa katılan Erdoğan, daha sonra valiyle birlikte çay bardağı şeklinde inşa edilen çarşıyı gezdi ve geceyi Rize'de geçirdi.

Öğrenciler soL'a anlattı: 'Sorun kronik'

Olayın ardından birçok yurtta asansörler kontrol edilmiş, arızalı olanlar kullanıma kapatılmıştı. Alınan bu önlemler de yeterli olmadı. Önce Ordu sonra Muş'ta yeni asansör faciaları yaşandı. Çok sayıda öğrenci faciayı kıl payı atlattı. Son olarak Rize'de yaşanan asansör arızasının kronik bir sorun haline geldiğini öğrenciler soL'a durumu şu sözlerle anlattı:

''Asansörler sürekli bozuk. Mesela 2-3 asansör varsa zaten birisi sadece çalışır. O yüzden alışık gibiyiz. Bu düşen asansör her gün tamir ediliyor nerdeyse. Her gün birkaç öğrenci kalır burada. Her gün yurtta anons var, asansörler bakımda kullanmayalım falan diye. Kronik sorun bu."

Bakımı yapılan asansör nasıl düştü?

Valilik açıklamasında değinilmeyen bir nokta da yurtlardaki asansörlerin denetimi oldu. Bakımı yapıldığı söylenen asansörün aynı gün zemin kata çakılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Asansör bakım ve onarımına ilişkin sorumluluk AKP döneminde meslek odalarından alınarak özel şirketlere teslim edilmişti. Makina Mühendisleri Odası, söz konusu düzenlemenin ardından bakım işlemlerinin niteliksizleştiğine ve aksatıldığına dikkat çekmişti.

Öte yandan Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı açıklandı, ''varsa'' sorumluların görevden alınacağı bildirildi.

Açıklama Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er'in sessizliğini akıllara getirdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teyzesinin oğlu olan Er, Zeren Ertaş'ın ölümü ve ardından büyüyen tepkilere ilişkin hâlâ herhangi bir açıklamada bulunmadı.