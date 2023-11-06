Rize Ayder KYK yurdunda asansör 'kazası': İtfaiye ve ambulans sevk edildi

Rize Ayder'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda asansörün "düştüğü" belirtiliyor.

Yurt binasına itfaiye ve ambulans gönderilirken, asansörde kaç kişinin olduğu, yaralı olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Öğrenciler yurt önünde yaşananları protesto ediyor.

soL’a konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci olayın haberini saat 23.00 sularında aldıklarını söyledi. Asansörde kaç kişi olduğuna dair bir bilgileri olmadığını belirten öğrenci "Olay yerine hemen ambulanslar geldi. Şu an itibariyle saat gece 24.00'ü geçti bahçede öğrenciler protesto ediyor yaşananları. Daha sabah bakıma geldikleri asansör akşam düştü” dedi.

Zeren Ertaş'ın ölümünün üzerinden iki hafta geçmedi

Bundan henüz 10 gün önce, 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş adlı öğrenci yaşamını yitirmişti. Ertaş’ın ölümünün ardından yurt genelinde üniversitelerde ve KYK yurtlarında öğrenciler "Ölmeye değil okumaya geldik" diyerek eylemler düzenlemişti.