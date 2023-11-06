Erdoğan’ın kuzeni KYK Genel Müdürü Er asansör faciasında sessiz: Daha neyi bekliyor?

Aydın’da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda düşen asansörde üniversite öğrencisi Zeren Ertaş yaşamanı yitirdi. Ertaş’ın ardından peş peşe yurdun dört bir yanından yurtta kalan öğrenciler ses yükseltti. Ya bozuk asansörlerini anlattılar ya da kötü yurt koşullarını. Öğrenciler bozuk asansörün bakımını yaptırmayan sorumlular yüzünden ölmek istemediklerini tekrarlarken bir başka haber de Rize’den geldi. Yine asansör düşmüştü.

Bu da tıpkı Zeren’in başına geldiği gibi ne ilk ne son olacaktı. Zira Aydın’da düşen asansörün üstünden 2 hafta bile geçmemişken pek çok yurttan gelen “asansör düşme” haberleri durumun vehametini gözler önüne seriyordu.

Sadece bir gecede Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdu, Sivas'ta KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü, Bartın'da Ağdacı KYK Yurdu’nda asansör düşmeleri devam etti. Yetmedi, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler asansörde kaldı. Muş'ta bulunan Sultan Alpaslan Kız Yurdu'nda da arızalanan asansörde 2 öğrenci mahsur kaldı. Bunlar birkaç örnek olsa da asansör problemi çok daha büyük ve fazla.

Peki tüm bunun karşılığında sorumlular kim?

Denetimleri kamu adına meslek odaları yapıyordu. AKP, TMMOB'ye saldırdı ve yetkilerini kısıtladı. Böylece denetim artık şirketlerin eline kaldı yani özelleştirildi.

İşin asıl sorumlusu düşen asansörlerin bağlı olduğu kurum yani Kredi Yurtlar Kurumu. Kurumun başındaki isimse “tanıdık”. KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teyzesinin oğlu.

2006 yılında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna atanarak Samsun Bölge Müdürü, Aralık 2009’da Ankara Bölge Müdürü, Nisan 2013’te Genel Müdür Yardımcısı oldu. 19 Şubat 2019 tarihinden itibarense Erdoğan’ın imzasıyla Genel Müdür.

Er, ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekilliği, Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Er, 2011 yılında dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’la yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Atatürk Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Kılıç, öğrencilerin sorunlarını dinledikten sonra Er’e “Hemen sorunları çözün” talimatı vermiş, Er’in “Pazartesi hallederiz” yanıtı vermişti. Er’in yanıtına sinirlenen Kılıç “Pazartesi olmaz, hemen çözeceksin” demişti.

Asansör kazalarından, bir öğrencinin ölümünden sonra sesini duyamadığımız Er, 27 Ekim’de yardımcısıyla Aydın’a gitti. Haber bir tek yerel internet sitesi manşetaydin.com’da var. Habere göre: “Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er ve Genel Müdür Yardımcısı Haluk Tayyib Yetim, Vali Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Kazanın yaşandığı yurt başta olmak üzere, diğer yurtlarda da geniş çaplı inceleme yapacağı öğrenildi.”

Geniş çaplı incelemenin yapılıp yapılmadığı maalesef yurtlardan gelen kaza haberleriyle ortaya çıkıyor.