Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdunda 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansöre faciasının ardından, birçok KYK yurdunda aynı sorunun yaşandığı ortaya çıktı. Bu kez Kastamonu'daki öğrenciler "Korkuyoruz" dedi.

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdu öğrencileri, asansörün iki kat aşağı kaydığını duyurdu. Seslerinin duyulmasını isteyen öğrenciler, önlem olarak asansörün girişine çöp kovası konulduğunu söyledi.

'Önlem olarak çöp kovası koydular'

Yurtta yaşadıklarını anlatan bir öğrenci göz yaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız Yurdu'nda kalıyorum. Bundan bir saat öncesinde asansörde 2 kat aşağı kaydık. Ve önlem olarak çöp kovası koydular. Üzerinden biraz zaman geçti, tepki koyduğumuz için asansörü kapattılar. Daha önce birkaç kişiye de oldu bu, hiçbir şey yapmadılar. Aydın'da gerçekleşen olaydan sonra asansörü kapattılar. Ben korkuyorum. Birkaç kişinin daha mı ölmesi gerekiyor bir şeylerin olması için?"

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdu'nda öğrenciler asansörde kaldı: 'Asansör iki kat kaydı, önlem olarak çöp kovası koydular'https://t.co/6NrWqQ0Lxv pic.twitter.com/iX8npN3GE1 — soL Haber (@solhaberportali) October 28, 2023

Öğrencilerden çağrı

Öğrenciler, daha sonra yurt bahçesinde eylem gerçekleştirerek yurt koşullarının iyileştirilmesini istedi. Öğrenciler, "Susup sıramızı beklemeyeceğiz, yurt koşulları iyileşecek!" dedi.