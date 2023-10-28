Öğrenciler yurdun dört bir yanında ayakta: 'Boyun eğme hayatına sahip çık'

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından öğrenciler, dün akşam birçok şehirde ve yurtta sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için eylem yapmayı sürdürüyor.

Çukurova Üniversitesi öğrencileri: 'Bakanlık ve YÖK bu cinayetin failleridir'

Çukurova Üniversitesi Öğrencileri Aydın Efeler’de kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdun’da geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan asansör cinayetinde bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından Adana'da Gençlik Meydanı'nda biraraya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “Kaza değil cinayet” , “Biz okumaya geldik, ölmeye değil”, “Merak etme anne yurttayım” pankartlarının açıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan Özge Türkoğlu yaşanan cinayet ve öğrenci intiharlarının esas sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Bizleri yoksulluğa sürükleyenler, baskı ve sindirme politikasıyla bizlere yalnızlık ve umutsuzlar ülkesini yaratıyor. Geleceğimiz için en geniş dayanışma ve mücadele ağlarımızı kurmak için harekete geçelim” dedi ve baskı ve sindirme politikalarına karşı öğrencileri anayasayla güvence altına alınmış eğitim ve barınma hakkı için mücadeleye davet etti.

Asansörün tamir edilmesi konusunda öğrencilerin yurt müdürünü ve memurları defalarca uyarmasına rağmen kimsenin öğrencileri dikkate almadığını söyleyen Türkoğlu, ölümün bile bile geldiğini ifade

etti.

Önlem alınmayan ve sonu cinayetle biten olayla ilgili KYK müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığın öğrencileri suçlayıcı açıklamalarına tepki gösterilen açıklamada şunlar söylendi:

"Başta Aydın olmak üzere üniversite öğrencilerin protestolarının ardından yurt müdürü açığa alındı, ancak tek başına yurt müdürünün açığa alınması yetmez. Öğrencilerin eğitim ve barınma haklarının anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ve bu hükmü uygulanması gereken tüm kurumlar yurt binalarında yaşanan her türlü olumsuzluklardan sorumludur. Asansör dahil tüm teknik denetlemelerde başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yükümlülüğündedir. Bu yüzden öğrencilerin haklı tepkileri üzerine sadece yurt müdürünü açığa almak yeterli değildir aynı zamanda olayın esas sorumlusu değildir. Aynı zamanda olayın esas sorumlusunu gizlemek üzere bir hamledir. KYK müdürlükleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı hatta YÖK bu cinayetin failleridir."

‘Öğrenciler üniversitede karamsarlığa ve gelecek kaygısına düşmemeli’

Mevcut politikadan ötürü son zamanlarda artan öğrenci can kayıplarının yeni olmadığını dile getiren Türkoğlu, “İki hafta içerisinde üç öğrenci arkadaşımızı yaşadıkları ekonomik sorunlar ve gelecek kaygısı yüzünden hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik, Anadolu Üniversitesi ve On Sekiz Mart üniversitelerinde okuyan arkadaşlarımızın hayatlarına son verme sebepleri bu gün milyonlarca öğrencinin yaşadığı sorunlarla birebir aynısı. İki hafta içinde gerçekleşen üç ölümde bu yüzden tesadüf değil ve asansör olayında olduğu gibi cinayettir, çünkü öğrencilerin geleceği çalınıyor, açlık sınırında yaşamaya mahkum ediliyor, işsizlik kıskacına alınıyor. Sosyal bir öğrenim ortamına kavuşmak için adım attığımız üniversiteler öğrenciler için karamsarlık yuvası olmak zorunda değil.”

‘Yalnız ve umutsuz olmayacağız, dayanışma ve mücadele ağlarını kuralım’

Üniversitelerde gerekli bütçe sağlandığında öğrencilerin gerekli eğitim , barınma beslenme, ulaşım sorunlarının giderilebileceğini belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ülkeyi yönetme iddiasında olanlar bizlerin geleceğini çalarken bizleri yoksulluğa sürükleyenler, baskı ve sindirme politikalarıyla ise yalnızlık ve umutsuzluk ülkesini yaratıyor. Geleceğimiz için vereceğimiz mücadele ağlarını kurmak için harekete geçelim."

🔴Öğrenciler yurdun dört bir yanında ayakta



📍Kayseri'de öğrenciler 'katillere boyun eğme' dedihttps://t.co/K2ft9KNXkf pic.twitter.com/ybHZXMmOjz — soL Haber (@solhaberportali) October 28, 2023

Kayseri'de öğrenciler 'katillere boyun eğme' dedi

Cuma akşamı Kayseri Melikgazi KYK Kız Yurdu'nda öğrenciler Aydın'da meydana gelen asansör katliamı için saat 21.00'da yurt bahçesinde toplanmaya başladılar. Islıkların yükselmesiyle öğrenciler eylemi yurdun dışına taşımak istedi. Emniyet güçleriyle konuşularak yurdun önü Talas Bulvarı'na çıkıldı. ''Zeren bizim kardeşimiz, katillere boyun eğme, katillerden hesap sor, ölmeye değil okumaya geldik, susma sustukça sıra sana gelecek'' sloganları ve alkışlar yükseldi. Erciyes Erkek KYK yurdundan öğrenciler de destek verdiler. Ardından Gevhernesibe KYK kız yurdundan öğrenciler de yurdun bahçesinde sloganlar ve alkışlarla Zeren'in ölümünü ve KYK'nın sorumsuzluğunu protesto ettiler.

Öğrenciye tehdit

Yurtlardaki eylemler öncesinde soL’un edindiği bilgiye göre yurt yönetimi ve GSB Kayseri İl Müdürü bir öğrenciyi idareye çağırıpprovokatif paylaşımlar yaptığını öne sürerek daha kötü koşullardaki Gevhernesibe KYK Kız Yurdu'na yollamakla tehdit etti. Emniyet güçleri eylemden sonra da yurdun kapısından ayrılmadılar.

Bolu'da öğrenciler 'Boyun eğme hayatına sahip çık' dedi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenciler Zeren Ertaş için toplandı. Telefonlarının ışıklarını yakarak yürüyen öğrenciler, "Boyun eğme hayatına sahip çık" dedi.

Gebze: KYK susma kardeşine sahip çık

Gebze’de Gebze Muallimköy KYK yurdu öğrencileri “KYK susma, kardeşine sahip çık!” diyerek eylem yaptı. Öğrenciler geceyi telefonlarının ışıkları ve attıkları sloganlarla aydınlattılar.

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdu'nda öğrenciler asansörde kaldı

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdunda öğrencilerin asansörde kaldığı belirtildi. Asansörün iki kat aşağı kaydığını belirten öğrenciler "Can güvenliğini sağlayın" dedi.

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdu'nda öğrenciler asansörde kaldı: 'Asansör iki kat kaydı, önlem olarak çöp kovası koydular'https://t.co/6NrWqQ0Lxv pic.twitter.com/iX8npN3GE1 — soL Haber (@solhaberportali) October 28, 2023

Kayseri Melikgazi Kız KYK Yurdu'nda kapılar kapatıldı

Melikgazi KYK'da eylem yapan öğrencilerin yürüyüşünü engellemek için kapılar kaptıldı. Öğrenciler kapının önünde toplandı, uzun süre "aç aç, kapıyı aç" sloganları atıldı.

🔴Kayseri Melikgazi Kız #KYKYurdu'nda eylem yapan öğrencilerin yürüyüşünü engellemek için kapılar kapatıldıhttps://t.co/K2ft9KNXkf pic.twitter.com/oRS9sd1wza — soL Haber (@solhaberportali) October 28, 2023

Sivas'ta KYK yurdunda yine öğrenci asansörde kaldı: Binlerce öğrenci sokağa döküldü

Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde mahsur kalan bir öğrenci panik atak geçirdi.

Mahsur kalan bir öğrenci, yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olay sonrası bahçeye inen binlerce öğrenci, asansörün arızalanmasını protesto edip, slogan attı.