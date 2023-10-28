Bartın'da yurtta asansör 3 kattan zemine düştü: Öğrencilerden GSB İl Müdürü'ne tepki

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdu ve Sivas'ta KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü ardından Bartın'da Ağdacı KYK Yurdu’nda asansör 3. kattan zemine düştü. Bartın Ağdacı Kız KYK Yurdu’nda çalışan asansör denetleneceği söylenerek kapatıldı. Öğrenciler, “Arkadaşımızın ölmesi mi gerekti denetlemeniz için” diye isyan etti. Öğrenciler paylaşımlarında “B blokta 3 kattan zemine düşmüş. Arkadaşımız birinci kattan kendini atarak kurtarmış” dedi.

Öğrenciler sosyal medya paylaşımlarında idarenin “Merdiven kullanın” dediğini, Gençlik ve Spor İl Müdürü’nünse “Asansörler sık sık kullanıldığı için bozuluyor” dediğini yazdı.

Öğrencilere “Devlette bunun bir işleyişi var” diyen GSB İl Müdürü’yle konuşulan anların da paylaşıldığı videoda öğrenciler "Olay yaşanmasa işleyiş olacak mıydı? Olmayacaktı. Hiçbir zaman hiçbir yerde olmadı" yanıtını verdi.