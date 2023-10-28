Sivas'ta KYK yurdunda yine öğrenci asansörde kaldı: Binlerce öğrenci sokağa döküldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdunda 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansöre faciasının ardından, birçok KYK yurdunda aynı sorunun yaşandığı ortaya çıktı.

Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde mahsur kalan bir öğrenci, yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olay sonrası bahçeye inen binlerce öğrenci, asansörün arızalanmasını protesto edip, slogan attı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerindeki KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsündeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Kız öğrenci yurdunda arızalanan asansörde ismi henüz öğrenilemeyen bir öğrenci mahsur kaldı. Kız öğrencinin çığlıkları sonrası yurt görevlileri ve arkadaşları çıkarmaya çalıştı. Yurt görevlileri ve çok sayıda öğrencinin yarım saatlik çalışması sonucu, asansörde mahsur kalan öğrenci kurtarıldı.

Protesto edildi

Zeren Ertaş'ın asansör arızası nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından kendi yurtlarında da meydana gelen olaya tepki gösteren binlerce öğrenci, bahçede toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Öğrenciler slogan attıktan sonra odalarına dağılırken, polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sivas KYK'da öğrencileri açıklama yapılması için yetkilileri bekledi.