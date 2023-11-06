Soyadını 'Reis' yaptı, yıllarca otelinden çete yönetti: 'Comanchero'nun lideri Hakan Ayık tutuklandı

Uluslararası suç örgütü "Comanchero" operasyonunda 4 gün önce gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. 22 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlara "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheliye ait 4 milyar 500 milyon liralık banka hesaplarına, kiralık kasalara, taşınmazlara, araçlara ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

'Comanchero'nun lideri Hakan Ayık kimdir?

Avustralya'nın uyuşturucu ve fuhuş gibi organize suçlardan kırmızı bültenle aradığı Hakan Ayık 2010 yılında Kuzey Kıbrıs'ta yakalandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmasının ardından kaçmıştı. Ayık'ın soyadını "Reis" olarak değiştirip Türkiye'de yaşadığı, İstanbul'da Şişli'nin göbeğinde otel işletip uyuşturucu kartelini buradan yönettiğine ilişkin haberler bu yılın başında gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın 4 gün önce operasyonla ilgili paylaşımına göre, Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero sınır aşan silahlı organize suç örgütünün elebaşı Mick Hawi 2018 yılında öldürüldü. Mark Douglas Buddle'ın elebaşılığında faaliyetine devam eden suç örgütünün, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlendi.

Örgüt elebaşı Mark Douglas Buddle, 2022'de Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi.

Suç örgütünün elebaşlarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etti.

Çete elebaşı, Türk vatandaşı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri, Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ile Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları belirlendi.

Ayrıca küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye'de aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "Suç işlemek için örgüt kurma, Kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası uyuşturucu madde ticareti, Suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda 55 zanlıya ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

Operasyon sonucunda, ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya makamlarınca çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un göbeğinde çete yönetti

1979 Avustralya doğumlu olan Hakan Ayık uyuşturucu ticareti, fuhuş organize suçlardan Avustralya makamlarınca kırmızı bültenle aranırken 2010 yılında Kuzey Kıbrıs’ta yakalandı. Ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmasının ardından "ortadan kayboldu" ancak Ayık'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar onun Türkiye'de lüks içinde yaşadığını ortaya koyuyordu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Yonca Özdemir de Mart 2022'de BirGün'e verdiği demeçte "Serbest bırakıldıktan sonra Türkiye’ye kaçan bu şahıs şu anda halen Türkiye’de lüks bir hayat sürüyor" demişti.

BirGün'den Bahadır Özgür ise 21 Ocak 2023 tarihinde yazdığı "Şişli’nin göbeğinde kartel üssü!" başlıklı yazısında Comanchero adlı çetenin liderlerinin Türkiye'yi mesken tuttuğunu ve Şişli'deki bir otelin, çetenin adeta üssü haline geldiğini aktarmıştı.

Alaçatı'da otele ortak oldu, İstanbul'da şirket kurup otel işletti

Sosyal medya tutkusuyla yaptığı paylaşımlarının sonucu FBI'ın takibine takılan ve Avustralya ile ABD tarafından aranmakta olan Hakan Ayık'ın Türkiye'de neler yaptığına ilişkin ise yazıda şöyle deniliyordu:

"Hakan Ayık 2015 yılında otelcilik işine merak sardı. Önce Biblos Alaçatı Resort Otel İnşaat ve Turizm şirketine yarı yarıya ortak oldu. Üç yıl sonra hisseleri devretti ve 2018 yılında İstanbul’da A.W Turizm Otelcilik Gıda Teknoloji şirketini kurdu. Ardından K.C. Oteli’ni işletmeye başladı. Şirket, hemen arka sokakta otel ile yan yana bulunuyor. 2021 yılında ise Avustralya vatandaşlığını bıraktı ve soyadını ‘Reis’ olarak değiştirdi. Ayık, Avustralya’da uzun yıllar yürüttüğü suç faaliyetleri nedeniyle, ABD’de ise kokain ticareti davası nedeniyle aranıyor. Türkiye’de herhangi bir araması olup olmadığını bilmiyoruz. Dünyanın iki ucundaki görevliler sosyal medyadan iz sürüp suçluları bulurken, Türkiye’de, İstanbul’un ortasındaki bir otelin kartel üssüne dönmesini kimse fark etmemiş anlaşılan!"

Avustralya basını: Türk yetkililerle bağlantılıydı

Avustralya gazetesi The Sydney Morning Herald ise Haziran 2021'de yayımladığı bir haberde Hayan Ayık'ın soyadını Reis diye değiştirerek İstanbul'da otel işlettiğine değiniyordu. Haberde "Avustralya ve Türkiye'deki birçok kaynağa göre, Ayık, Türk yetkililerle bağlantılıydı" ifadelerine yer veriliyordu.