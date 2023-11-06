CHP'nin yeni yönetimi belli oldu: 'Değişimci'ler çoğunlukta, 9 isim Özel'in listesini deldi

Genel başkan değişimiyle sonuçlanan CHP Kurultayı'nda partinin yeni yönetici kurullar da belirlendi. Dokuz isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'ne seçilirken, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Oğuz Kaan Salıcı'ysa listeye giremedi.

Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyları Özgür Özel’in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek, Özgür Karabat aldı.

İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu. Dördüncü sırada Zafer Partili Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasına gösterdiği tepki nedeniyle görevden alınan İstanbul Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık yer aldı.

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği listeyi hazırlayan Oğuz Kaan Salıcı ve Nevaf Bilek cinsiyet kotası dolayısıyla liste dışı kaldı.

Salıcı’nın listesinden 9 kişi Özel’in anahtar listesini delerek Parti Meclisi’ne girdi. Bu isimler Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Orhan oldu.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Tahsin Tarhan ve eski TTB Başkanı Sinan Adıyaman ise Özel'in listesinde olmasına rağmen seçilemedi.

Parti Meclisi'nde yer alan isimler şöyle:

Gökan Zeybek

Özgür Karabat

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşcıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

M. Gül Çiftci Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakın

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalım Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Sinem Kırçiçek

Semra Dinçer

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Şengül Yeşildal

Emin Umut Dikili

Nazan Güneysu

Koza Yardımcı

Mehmet Alkın Denizaslanı

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Armağan Erdoğan

Gökçe Gökçen

Aylin Nazlıaka

Saniye Barut

Gonca Yelda Orhan

Gizem Coşkun

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Gökçe Gökçen

Armağan Erdoğan

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri