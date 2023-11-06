CHP'nin yeni yönetimi belli oldu: 'Değişimci'ler çoğunlukta, 9 isim Özel'in listesini deldi

Genel başkan değişimiyle sonuçlanan CHP Kurultayı'nda partinin yeni yönetici kurullar da belirlendi. Dokuz isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'ne seçilirken, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Oğuz Kaan Salıcı'ysa listeye giremedi.
Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyları Özgür Özel’in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek, Özgür Karabat aldı.
İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu. Dördüncü sırada Zafer Partili Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasına gösterdiği tepki nedeniyle görevden alınan İstanbul Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık yer aldı.
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği listeyi hazırlayan Oğuz Kaan Salıcı ve Nevaf Bilek cinsiyet kotası dolayısıyla liste dışı kaldı.
Salıcı’nın listesinden 9 kişi Özel’in anahtar listesini delerek Parti Meclisi’ne girdi. Bu isimler Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Gonca Orhan oldu.
Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Tahsin Tarhan ve eski TTB Başkanı Sinan Adıyaman ise Özel'in listesinde olmasına rağmen seçilemedi.
Parti Meclisi'nde yer alan isimler şöyle:
- Gökan Zeybek
- Özgür Karabat
- Bedirhan Berk Doğru
- Ozan Işık
- Deniz Yücel
- Gamze Taşcıer
- Murat Bakan
- Suat Özçağdaş
- Cem Aydın
- Baki Aydöner
- Ensar Aytekin
- M. Gül Çiftci Binici
- Selin Sayek Böke
- Canan Taşer
- Pınar Uzun Okakın
- Mahir Yüksel
- Erhan Adem
- Burhanettin Bulut
- Ecevit Keleş
- Ali Abbas Ertürk
- Hikmet Erbilgin
- Ali Haydar Fırat
- Bülent Nuri Çavuşoğlu
- Hüseyin Yaşar
- Berker Esen
- Ulaş Karasu
- Müslim Sarı
- Deniz Yavuzyılmaz
- Zeliha Aksaz Şahbaz
- Özgür Ceylan
- Hikmet Yalım Halıcı
- Erbil Aydınlık
- Sevgi Kılıç
- Yalçın Görgöz
- Orhan Sarıbal
- Turgay Özcan
- Melisa Uğraş
- Mehmet Tüm
- Ali Haydar Hakverdi
- Sinem Kırçiçek
- Semra Dinçer
- Hüseyin Can Güner
- Ahmet Hakan Uyanık
- Şengül Yeşildal
- Emin Umut Dikili
- Nazan Güneysu
- Koza Yardımcı
- Mehmet Alkın Denizaslanı
- Yankı Bağcıoğlu
- Yalçın Karatepe
- Volkan Demir
- Baran Bozoğlu
- İlhan Uzgel
- Gülşah Deniz Atalar
- Armağan Erdoğan
- Gökçe Gökçen
- Aylin Nazlıaka
- Saniye Barut
- Gonca Yelda Orhan
- Gizem Coşkun
Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
- Yankı Bağcıoğlu
- Yalçın Karatepe
- Volkan Demir
- Baran Bozoğlu
- İlhan Uzgel
- Gülşah Deniz Atalar
- Gökçe Gökçen
- Armağan Erdoğan
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
- Ayça Akpek Şenay
- Esin Fatma Temel
- Hümeyra Akkuş Sandıkcı
- İsmail Emre Telci
- Ekincan Aksoy
- Özkan Tice
- Aysemin Gülmez
- Deniz Çakır
- Süleyman Bülbül
- Deniz Demiröz
- Nurdan Yücal
- Turan Taşkın Özer
- Ali Balta
- Özgür Sağlam
- Remzi Kazmaz