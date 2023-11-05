Kemal Okuyan CHP Kurultayı'nı değerlendirdi: Birileri yine 'umut' çıkaracak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP‘nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan okuyan, AKP Türkiye'sini kabullenenlerin halkı bir kez daha değişimle uyutmaya çalışacağını vurgulayarak, CHP'nin çizgisini emperyalistlerin ve büyük sermayenin belirlediğine dikkat çekti.

'Sol soslu bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan devam edecekler'

TKP'nin 'yeni' projelerin karşısına dikileceğini ve oyun bozmak için her şeyi yapacağını belirten Okuyan, şunları söyledi:

"CHP'de 'değişim'ci Özgür Özel kazandı. İçeriksiz, kimin neyi savunduğu belli olmayan Kurultay'dan birileri yine "umut" çıkaracak. Ülkeye inancını yitirip, AKP'nin tasarladığı Türkiye'yi kabullenerek ona makyaj yapma çalışanlar halkı bir kez daha 'değişim'le uyutmaya kalkacak.

'Özgür Özel daha yeni seçildi, ne olacak bir bakalım' yaklaşımı iktidara zaman kazandırmaktan başka işe yaramaz. CHP konusunda iyimserliğini yitirmek istemeyenler için kabullenmesi zor ama CHP'nin çizgisini emperyalistler ve büyük sermaye belirliyor. Bunu kimse değiştiremez.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi, sol soslu bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan devam edecek. PM'ye de bu sostan bulaştıracaklar. Böylece kafalar iyice karışacak. CHP'yi destekleyen milyonlarca kişi partinin yüzünü sola döndüğünü sanacak.

Peşin söylüyoruz. TKP, AKP iktidarına ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi kötürümleştirmek, evcilleştirmek için ortaya atılacak 'yeni' projelerin karşısına dikilecek, oyun bozmak için her şeyi yapacaktır. Zaten ortada 'yeni' ya da 'değişen' bir şey bulunmamaktadır."