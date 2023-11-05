Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi: CHP'nin 8'inci Genel Başkanı Özgür Özel oldu

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP‘nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile grup başkanı Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı.

Adaylardan birinin seçimi kazanması için 1366 delegeden 683'ünün oyunu alması gerekiyordu.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki divan, ikinci turda oylama süresi bittikten sonra sonuçları açıkladı. Buna göre, Kemal Kılıçdaroğlu 536, Özgür Özel 812 delegenin oyunu aldı. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu almıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, salondan ayrıldı ve eve gitti.

22 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığına seçilen Kılıçdaroğlu toplam 13 yıl 166 gün görev yaptı.

CHP’de Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık yaptı.

Özel'den ilk konuşma: Yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, sonuçların açıklanması sonrası yaptığı konuşmada, tüm delegelere teşekkür etti.

Özgür Özel, "Bunu Cumhuriyet'in 100. yılında, hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliği ile ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde, şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum" dedi.

"Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğumuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın Deniz Baykal'ın, Bülent Ecevit'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuğa sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ben, sizlere güveniyorum" diye konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Kol kola, omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.

Zorlu bir süreci geride bıraktık. Büyük bir travmanın ardından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek...Buna inandık, arkadaşlarımızla inandık. Sizlere inandık. Siz de inandınız. Umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim, süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola.

Şimdi önceki genel başkanlarımızla sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ve bu partiye emek veren herkesle birlikte el ele omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum."

Kılıçdaroğlu Özel'i sosyal medyadan kutladı: Veda ediyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda ikinci tura kalan seçimde CHP’nin 8'nci Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti: "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum."