Gazeteci Tolga Şardan'a tahliye kararı

Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda rüşvet çarkına ilişkin MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan hakkında itiraz üzerine tahliye kararı verildi. Silivri Cezaevinde bulunan Şardan’ın, "yurtdışına çıkış yasağı" şartı ile tahliyesi kararlaştırıldı.
Şardan, 1 Kasım'da “Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği” yönündeki yazısı nedeniyle gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Sincan Cezaevine götürülen Şardan, ertesi gün Silivri Cezaevi’ne nakledilmişti.
Şardan’ın avukatları bugün tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan hakkında yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Şardan, kararın Cezaevine gönderilmesi sonrasında işlemlerinin ardından serbest bırakılacak.