AKP gözünü Körfez ülkelerinin patronlarına dikti: Şimdi de Ticaret Bakanı Kuveyt'e gidiyor

İktidara geldiği tarihten bu yana ülke kaynaklarını patronlara peşkeş çeken AKP, ülkede faaaliyet yürütmeleri için yabancı patronları ikna etmeye yönelik çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye: Dayanıklı Ortağınız" isimli pazarlama kampanyası kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmişti. Şimşek, Körfez ülkelerine yönelik programının ardından "200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık" açıklamasında bulunmuştu.

Şimşek'in pazarlama çalışmasının ardından şimdi de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

100'e yakın patronun katılımıyla 'Ticaret Heyeti' düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bolat, ziyaret kapsamında, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ile ikili görüşmeler yapacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve firmaların dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM), çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'e yakın patronun katılımıyla "Ticaret Heyeti" programı da düzenlenecek.

Bolat ve el-Ayban tarafından Ticaret Heyeti'nin açılışı gerçekleştirilecek. Firmalar, Kuveytli patronlarla bir araya getirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacak ve iş çevrelerinin buluşacağı bir resepsiyon organize edilecek.

AKP döneminde özelleştirme furyası

AKP iktidarı, Türkiye’nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, otellerini, limanlarını, enerji üretim tesislerini, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekelerini ve arazilerini yerli ve yabancı özel şirketlere sattı.

1995'te Türkiye'de kamu işletmelerinin sayısı 278'di. Özelleştirmelerle birlikte 2000'li yılların başında bu sayı 240'a, AKP döneminde ise devlete ait ya da devletin ortak olduğu yalnızca 71 kurum kaldı.