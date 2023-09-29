Güne soL'dan bakın: 29 Eylül Cuma

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Şimdi de 'para sopası' taktiği: Altın Portakal'a tahsis edilen salon da geri alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeseli gerekçe göstererek tahsisi yapılan salonun tahsisini iptal etti.

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Şimdi de 'para sopası' taktiği: Altın Portakal'a tahsis edilen salon da geri alındı

Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma: Yüksel Kocaman'ın şikayetiyle açıldı

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmayla gündeme gelen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın şikayeti üzerine gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma açıldı.

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Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma: Yüksel Kocaman'ın şikayetiyle açıldı

Cengiz ve Kolin'den ayak oyunu: Başka işkoluna geçirdiler, sarı sendikaya üye yaptılar

Birleşik Metal-İş'in Satera Elektrik'te örgütlenmesinin ardından, firma başka bir işkolunda yeni bir şirket kurdu ve tüm işçileri bu yeni şirkete kaydırdı. İşçiler Enerji-İş'e üye yaptırıldı.

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Cengiz ve Kolin'den ayak oyunu: Başka işkoluna geçirdiler, sarı sendikaya üye yaptılar

EPDK'de 'kaybolan' 4 milyar TL nerede?

EPDK'nin şirketlere kestiği ve yüzde 90’ını tahsil edemediği 4 milyar TL cezanın Sayıştay raporlarından da silindiği ortaya çıktı.

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EPDK'de 'kaybolan' 4 milyar TL nerede?

AYM: Kadın işçilerin fabrikada örgütlenme faaliyetleri, işten çıkarma gerekçesi olamaz

Anayasa Mahkemesi, iki kadın işçinin fabrikadaki baskı ve sömürüye karşı yürüttükleri çalışmanın ifade özgürlüğü kapsamında sayılmasına hükmetti. 

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AYM: Kadın işçilerin fabrikada örgütlenme faaliyetleri, işten çıkarma gerekçesi olamaz

Dünyanın en zengin yüzde 10'u küresel servetin yüzde 85'ine sahip!

Küresel Servet Raporu’na göre, hane halkının finansal varlıkları gerilerken, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u toplam finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip oldu.

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Dünyanın en zengin yüzde 10'u küresel servetin yüzde 85'ine sahip!

73 binlik vekil maaşı için 'az' demişti: AKP'li Bayraktar'ın bir maaş daha aldığı ortaya çıktı

Milletvekillerinin yaptığı işe kıyasla az maaş aldığını iddia eden AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın Fiskobirlik'ten ikinci bir maaş aldığı ortaya çıktı.

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73 binlik vekil maaşı için 'az' demişti: AKP'li Bayraktar'ın bir maaş daha aldığı ortaya çıktı

TKP: Gezi Direnişi mahkeme salonlarına sığmaz

TKP, Gezi Davası'nda çıkan karara karşı açıklama yaptı: "Gezi Direnişi mahkeme salonlarına sığmaz, Gezi 10 yıl önce yenilmemişti, bugün de yenilemez!"

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TKP: Gezi Direnişi mahkeme salonlarına sığmaz

Sabır taşı çatladı: Kiracılar Ankara'ya yürüyecek

Kiracılar yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini duyurmak için Ankara'ya yürüyüş başlatıyor. Kiracılar Dayanışması kurucusu Cengiz Kul sorunları ve hedeflerini soL'a anlattı.

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Sabır taşı çatladı: Kiracılar Ankara'ya yürüyecek

CHP’de şenlik var! ‘Ben ne bilirim Divriği’yi!’

CHP’nin Ankara İl Kongresi’ne bakın, kavga olmayacak toplantıya giden de olmuyor. Bomboş, kimsenin ilgi göstermediği, en ufak heyecan kıpırtısının bile olmadığı buluşmalar.

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CHP’de şenlik var! ‘Ben ne bilirim Divriği’yi!’

Yargıtay kararı hükümsüz: Gezi'yi hazırlayan işçilerdi, gençlerdi, halktı

Gezi direnişini "iki yıl önceden hükümeti devirmek için planlanmış şiddet hareketi" diye niteleyen Yargıtay kararının meşruiyeti yok. Toplumun iktidara ve düzene karşı ayağa kalkışı mahkum edilemez.

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Yargıtay kararı hükümsüz: Gezi'yi hazırlayan işçilerdi, gençlerdi, halktı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi sözde bugün açılacaktı: 10 yılda 8 erteleme

Açılışı gene ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde ne oluyor? İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Yüce Ayhan, sağlık emekçileri, inşaat işçileri soL'a anlattı.

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İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi sözde bugün açılacaktı: 10 yılda 8 erteleme

Türk-İş: Açlık sınırı 13 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 43 bin TL'yi aştı

Türk-İş tarafından yapılan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre; eylül ayında açlık sınırı asgari ücreti aşarken, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin neredeyse 4 katına yaklaştı.

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Türk-İş: Açlık sınırı 13 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 43 bin TL'yi aştı