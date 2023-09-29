Şimdi de 'para sopası' taktiği: Altın Portakal'a tahsis edilen salon da geri alındı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarılmış, söz konusu karara yönelşk tepkilerin ardından açıklamada bulunan festival yönetimi ise "Kanun Hükmü"nde yer alan kişi hakkında yargılama sürecinin devam etmediğini "belgelediklerini", bu nedenle filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

Filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı filmde "FETÖ propagandası" yapıldığını ileri sürerek festivalden çekildiğini açıklamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Altın Portakal Festivali'nde bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da salon tahsisini iptal etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Kanun Hükmü" filminin festival programına geri alınmasının ardından Altın Portakal Film Festivali için tahsis edilen salonun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Genclik ve Spor Bakanlığı tarafından atılan son adım, hükümetin siyasi baskıdan sonra maddi baskı taktiğine geçtiğini gösterdi.