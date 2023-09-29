EPDK'de 'kaybolan' 4 milyar TL nerede?

Sayıştay'ın her yıl yayımladığı ve iktidarı zorlayacak tespitlerin ayıklandığı denetim raporlarında yolsuzlukların bir kez daha üzerinin örtüldüğü ortaya çıktı.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Müzeyyen Şevkin, Sayıştay raporlarında sürekli uyarılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) eski bulgularının bu yılki raporlardan çıkarıldığını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 2017-2020 arasındaki raporlarda düzenli yer alan kurumun sektöre kestiği ve yüzde 90’ını tahsil edemediği 4 milyar TL civarındaki cezaların son iki yıldaki raporlarda yer almadığına dikkat çeken Şevkin, “Bu para EPDK’nin 10 yıllık gelirine bedel. Üstelik bu cezalar artık zamanaşımına uğramak üzeredir. Tahsil edilemeyen bu cezalar ne olmuştur? Kamuoyuna açıklanmalıdır” diye konuştu.

Şevkin, “Takip/tahsilat için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile EPDK arasında yapılan protokolün durumu nedir, nasıl bir süreç işletilmektedir? Gelinen son aşama, tahsilat miktar ve oranı, zamanaşımına uğramış tutar ne kadardır?” diyerek tüm bu soruların açığa kavuşması gerektiğini belirtti.

soL'un belgeselinde ele alınmıştı

soL, bu sömürü çarkını tüm ayrıntılarıyla "Kesinti" belgeselinde ele aldı.



Belgesel, yıllardır suya erişimi kısıtlanmış olan Muş’un Bozbulut köyünün öyküsünden hareketle elektriğe, özelleştirmelere, AKP’ye, Sabancılara, beşli çeteye, Kazım Türker ve Cumhur Ersümer’e uzanıyor.