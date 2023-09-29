Cengiz ve Kolin'den ayak oyunu: Başka işkoluna geçirdiler, sarı sendikaya üye yaptılar

İstanbul'da faaliyet yürüten Satera Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışan işçiler, Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sendikanın işyerinde yetkili olduğunu tescil etmişti.

Cengiz ve Kolin ortaklığıyla kurulan fabrikada, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın fabrikada örgütlenmesinin ardından 30’un üzerinde sendikalı işçi işten atılmış, diğer sendikalı işçiler ise şirket yetkililerinin işten çıkarma tehditleri altında sendikadan istifaya zorlanmıştı. Fabrikanın önünde üç ay boyunca direniş sürdüren işçiler, eylemlerini Cengiz Holding'in önüne taşımıştı.

Şirket, Birleşik Metal-İş'in yetkisine itirazda bulunmuştu. İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde 17 Ekim’de yetki davasının ilk duruşması görülecek. İşten atılan işçilerin işe iade davaları da yerel mahkemede halen devam ediyor.

Başka işkoluna geçirildi, Enerji-İş'e üye yapıldı

Setera'nın, davanın ardından toplu sözleşme hakkına erişecek olan işçilerin önünü kesmek için fabrikanın bulunduğu aynı adreste başka bir işkolunda yeni bir şirket kurduğu ve tüm işçileri bu yeni şirkete kaydırdığı ortaya çıktı. Yeni kurulan şirkete kaydırılan işçiler ise Hak-İş’e bağlı Enerji-İş sendikasına üye yapıldı.

Birleşik Metal-İş, şirkete "Cengiz Holding yetkililerine sesleniyoruz; madem sendika düşmanı değilsiniz, işten çıkardığınız işçileri derhal işbaşı yaptırın" çağrısında bulunurken; Enerji-İş'e de "Patronun bu hukuksuzluğuna, ali cengiz oyunlarına ortak olmayı bırakın" uyarısında bulunuldu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Satera Fabrikası'nda Cengiz, Kolin, Hak-İş ortaklığında suç işleniyor

"İstanbul Havalimanı’nın hemen yanı başında Satera Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışan işçiler anayasal haklarını kullanarak geçtiğimiz Mart ayında sendikamıza üye oldular ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işyerinde yetkili olduğumuzu tescil etti.

Cengiz ve Kolin ortaklığıyla kurulan fabrikada sendikamızın örgütlenmesinin ardından 30’un üzerinde üyemiz işten çıkartıldı. Fabrikada çalışan üyelerimizin tamamı şirket yetkililerinin işten çıkarma tehditleri altında sendikamızdan istifaya zorlandı. Sendikamız bu sendika düşmanlığına karşı Arnavutköy’de bulunan fabrikanın önünde üç ay boyunca direniş yaptı ve eylemlerini daha sonra Cengiz Holding’in önüne taşıdı. Sendika düşmanı şirket sendikamızın yetkisine de itiraz da bulundu. İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde 17 Ekim’de yetki davamızın ilk duruşması görülecek. İşten atılan üyelerimizin işe iade davaları da yerel mahkemede halen devam ediyor.

Cengiz Holding’in yasa tanımazlığı sendikaya üye olan işçileri işten attıktan ve istifa ettirdikten sonra da son bulmadı. Biliyorlar ki Satera’ya DİSK er ya da geç girecek. Satera işçileri sendikamız çatısı altında mahkeme sürecinin ardından toplu sözleşme hakkına erişecekler. Herhalde sendikadan tamamen kurtulmanın bir yolu vardır diye düşünen şirket yetkilileri, fabrikanın bulunduğu aynı adreste apar topar başka bir işkolunda kurduğu yeni bir şirket kuruyor ve bu yeni şirkete tüm işçileri kaydırıyorlar.

Satera’da 22 Şubat 2023 tarihinde çoğunluğu sağlayarak bakanlığa müracaatımızı yapmış, Bakanlık 2 Mart 2023 tarihinde yetkimizi belgelemişti. Yetkili olduğumuz fabrikada farklı işkolunda açılan yeni şirketin açılış tarihi ise 31 Mart 2023. Hemen ardından yeni kurulan bu şirkete kaydırdıkları işçileri Hak-İş’e bağlı Enerji-İş sendikasına üye yapıyorlar. Sendikadan kurtulmak için işçileri işten atan, istifaya zorlayan, sendikanın yetkisine itiraz eden tescilli sendika düşmanlarının imdadına sendika kılığına girmiş patron tetikçileri yetişiyor.

Satera işçileri patronların güdümünde olmayan bir sendika arayışına girdiler ve özgür iradeleriyle sendikamıza üye oldular. Ne var ki işçilerin sendikalaşmasına bile tahammül edemeyen Cengiz Holding şimdi yandaş sarı sendikalarını fabrikaya çağırarak işçileri sendika üyeliğine yönlendiriyor. Canla başla işçileri sendikadan istifa ettiren, işçileri işten atanlar kendileri değilmiş gibi sendika yöneticileriyle birlikte sahte mutluluk pozları veriyorlar. İşçilerin haklarını ileriye taşıyacakları iddia ediyorlar.

Cengiz Holding yetkililerine sesleniyoruz; madem sendika düşmanı değilsiniz, işten çıkardığınız işçileri derhal işbaşı yaptırın.

Madem sendika düşmanı değilsiniz, sendikanın yetki tespitine yaptığınız itirazı geri çekin ve işçilerin özgür iradeleriyle seçtiği sendikayı tanıyın.

Bir sözümüz de Hak-İş bağlı Enerji-İş sendikasına, patronun bu hukuksuzluğuna, ali cengiz oyunlarına ortak olmayı bırakın. Patronların ricasıyla geldiğiniz fabrikada işçilerin seçtiği sendikaya yapılan sendika düşmanlığını sorgulamayacağınızı biliyoruz. Ancak Birleşik Metal-İş Sendikası olarak işçi düşmanlarının işbirlikçilerinin suçunun peşini de bırakmayacağız.

Bu yasadışı tutuma sessiz kalmayacağız. Bu hukuksuzluğu yapanların cezalandırılması için gerekli girişimler sendikamız tarafından yapılacaktır. İşçilerin özgür iradelerine yapılan saldırılarınız artık yetti. Bu ülke sizin dilediğiniz gibi at koşturduğunuz çiftliğiniz değil."