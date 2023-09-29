Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma: Yüksel Kocaman'ın şikayetiyle açıldı

Silivri Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan'a yeni soruşturma açıldı. Soruşturma Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmayla adı yeniden gündeme gelen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın şikayeti üzerine açıldı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Barış Pehlivan hakkındaki soruşturmaya gerekçe olarak, Cumhuriyet gazetesinde 22 Eylül'de yazdığı "Katilleri açıklıyorum" başlıklı yazı gösterildi.

Pehlivan hakkındaki soruşturma "iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli hakaret" suçlamalarıyla başlatıldı.

Pehlivan ifade verdi: Gazetecilik görevi

Pehlivan, bugün Silivri Açık Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı'na ifade verdi. Pehlivan, bir gazeteci olarak Ankara'da işlenmiş bir cinayet dosyasının kapatılmasına karşı çıktığını, bunun da gazetecilik görevi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

2018’de işlenen Kalegaz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetini hatırlatan Pehlivan “Devletin zirvesi olanları biliyordu. O dönem Ankara kulislerinde Başsavcı Kocaman’ın görevden alındığı konuşuldu” demişti.

Daha önce Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisine dair haberler için erişime engelleme kararı aldıran Kocaman bu yazıyı ve yazıyla ilgili haberleri de erişime engelletmişti.