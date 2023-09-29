Sabır taşı çatladı: Kiracılar Ankara'ya yürüyecek

Türkiye'de kira artışının en çok yaşandığı illerin başında geliyor Antalya. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şehre gelen yabancı sayısındaki artışı ve deprem sonrası göçü fırsata çeviren ev sahipleri şehri de kiracılar için cehenneme dönüştürdü.

Neredeyse her gün bir ailenin sokağa atıldığı bir dönemde olduklarını ifade eden Kiracılar Dayanışması, artık seslerini duyurmak istiyor. Kiracıların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bulmak için kurulan Kiracılar Dayanışması yaklaşık iki yıldır her ay eylem yapıyor, basın açıklaması düzenliyor, sokağa atılan kiracılarla yan yana gelerek sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Hukukun da, medyanın da emlak zenginlerini koruduğunu ifade eden Kiracılar Dayanışması, Ankara yürüyüşüne hazırlanıyor. soL'a konuşan Kiracılar Dayanışması kurucusu Cengiz Kul, taleplerine bir yanıt alamazlarsa Antalya'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatacaklarını belirtti.

'Ne iktidar ne de muhalefet sesimizi duydu'

Yaşadıkları sorunlara dair "İktidardan ya da muhalefetten bir cevap alabildiniz mi?" sorusuna derin bir nefes alarak cevap veriyor Cengiz Kul: "Mücadelemiz boyunca iktidar da muhalefet de hiçbir tepki göstermedi, görmedi, duymadı, varlığını hissettirmedi. Ölenler, yaralananlar, intiharlar yaşandı bazı örneklerde. Bunları boşverin insanların sokağa atılmasına karşı bile tepki göstermelerini beklerdik ama göremedik."

Kiracılar Dayanışması'nın kurucusu Cengiz Kul da geçtiğimiz haftalarda ev sahibi tarafından sokağa atılmıştı

'Meclis'in kapısına dikileceğiz'

Cengiz Kul yaşadıkları sorunlar devam ettiği ve talepleri karşılık bulmadığı takdirde Ankara'ya yürüyeceklerini belirtiyor. Bugüne kadar ne iktidar ne de muhalefet cephesinden bir karşılık gördüklerinin altını çizen Kul, "Barınma sorununda sorun devam ederse Toroslar'dan başlayıp başkent Ankara'ya yürüyeceğiz. Önce Anıtkabir'i ziyaret edip akabinde TBMM'nin kapısında olacağız. Çözüm çıkana kadar ayrılmayı düşünmüyorum. O kapı milletin kapısı, bizleri de sahipsiz bıraktıklarını bütün vekillerin yüzlerine söyleyeceğim. Kimsenin endişesi olmasın! Emekli, asgari ücretli, dar gelirli vatandaşın hakkını soracağız ve almadan gelmeyeceğiz" diyor.

'Emlak zenginleri açgözlülük ve fırsatçılık yapıyor'

Emlak zenginlerinin fırsatçılık yaptıklarını ifade eden Cengiz Kul, onlarca daire sahibi olan ve tek işi kiracılarından kira toplamak olan emlak zenginlerinin hukuksuzca davrandığını belirtiyor. Mevcut yasaların kiracılardan yana olduğu varsayımına karşı çıkan Cengiz Kul, "Kiracılar için hak ya da hukuk var gibi ama benzer haklar ev sahipleri için de var. Biz bir şart istiyoruz. Bir yasa. Herkesin uyacağı, kimsenin kafasına göre yorumlayamacağı bir yasa. Tahliye şartnamesi imzalatılan kiracıların yasalar önünde hiçbir hakkının olmadığını gördük. Bu konuya acilen bir adım atılmalı" sözleriyle anlatıyor. Cengiz Kul, emlak zenginlerinin elini kolunu sallayarak hukuksuzca işlerini sürdürdüğünün altını çiziyor.

'Hukukun kiracıları koruduğu yok'

Yaygın kanı yasaların kiracıları koruduğu yönünde olsa da Cengiz Kul, durumun çok da öyle olmadığını ifade ediyor. "Bugün bakınca görüyorsunuz ki sanki yasalar kiracıları koruyor. Ama öyle değil. Evet kiracıları koruyan birçok madde var ama aynı zamanda ev sahiplerini koruyan maddeler de var. Yani burada hukuk aslında çift taraflı işliyor. Kiracıların korunduğu falan yok. Günümüzde yasalar kiracıyı koruyor diyorlar evet. Devlet kiracıya %25'ten fazla verme diyor bu da tamam. Ama diğer taraftan ev sahibine 'anlaşamazsan tahliye taahhüdünü kullan' diyor. Yani iki taraflı oynanıyor. Bu yol yanlıştır. Ne kiracıyı kayırsınlar ne de mülk sahibini korusunlar. Biz adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Ev sahipleri açgözlülük ve fırsatçılık yapmaya devam edecekse eğer bunun önünü kesmek lazım. Artık yeter diyoruz. Bir yasa lazım. Barınma hakkı sonuçta bir anayasal hak. Hakkımızı istiyoruz."

15 Ekim tarihinde Antalya'da bir basın açıklaması düzenleyerek Ankara'ya doğru yola çıkmayı planlayan kiracılar yaşadıkları sorunlara çözüm bekliyor.