Kiracılar Dayanışması Platformu'nun kurucusu ev sahibi tarafından evinden çıkartıldı

Antalya'da Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Cengiz Kul, ev sahibi ile kira konusunda anlaşamadığı için ev sahibi tarafından evden çıkartıldı.

Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Kul, "İlk örnek değilim. Ancak korkarım ki son örnek de olmayacağım" dedi.

Kiracılar için verdikleri mücadelede "Bugün bana, yarın sana" sloganını sürekli hatırlattıklarını ifade eden Cengiz Kul, "Elbette yaşadıklarım kolay değil. Eşim ve çocuğum tedavi görüyorken sokağa atıldık. Eşyalarımızla birlikte dışarıdayız" dedi.

Yüksek kira dayatmasına evet demediği için sokağa atıldığını belirten Cengiz Kul "Bizlere zorla imzalattıkları tahliye şartnamesi ile evden attılar. Şimdi sokakta kaldık. Bugüne kadar destek olduğumuz, omuz verdiğimiz herkesi benzer şekilde mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz. Biz kiracıların yine kiracılardan başka sırtını yaslayacağı kimse maalesef yok" dedi.