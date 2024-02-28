Güne soL'dan bakın: 28 Şubat 2024

Enkazda, denizde, heyelanda... Yaşarken öldürüyor, öldürünce umursamıyorlar

Depremde kaybolanlar, İliç'te toprak altında kalan işçiler, Marmara ve Karadeniz'de batan gemilerde izlerine rastlanamayan mürettebat... Hepsinin yakınları bekliyor, onlarsa ölülerimizi umursamıyor.

Cumhuriyet'in krizinden 2028'e: 28 Şubat'ı nereye koymalı?

Aydemir Güler'e göre, 28 Şubat Türkiye’de düzenin kriz dinamiklerine dönük bir “restorasyon”. Sonu yoksulluk ve dinselleşmeye çıkan bu yol, 2028'de yeni sancılara gebe.

AKP veya CHP fark etmiyor: Müteahhitlere ne kadar inşaat işi çıkardıklarıyla övünüyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi eksik ve yanlış verilerle aday ve aday olamayanların reklamcılığına soyundu. TKP'nin İzmir adayı Savaş Sarı, verilerin ardındaki rant ve usulsüzlükleri anlattı.

İşçiler 7 Mart’ta grevde: Lezita’da patron greve karşı fabrikaya barikat yığdı

Abalıoğlu Lezita'da işçiler 7 Mart'ta greve başlayacak, patron öncesinde fabrikaya barikat yığıyor.

Filistin destekçisi sanatçıların Almanya boykotu büyüyor: Berlin Film Festivali krizle bitti

Almanya'da Berlin Film Festivali'ne Filistin halkını destekleyen üç yapımcının boykotu damga vurdu. Sanatçıların İsrail'i destekleyen Alman kültür kurumlarına yönelik boykotu büyüyor.

Sinop’ta bilboardlar emekçilere kapalı

31 Mart haftasına kadar yaklaşık 4 haftalık sürede propagandasını bu şekilde sürdürecek bir siyasi parti, en az 250 bin lirayı bu alanlar için ödemek zorunda.

Kredi kartı kullanımı sürekli artıyor: Yurttaşların borçları, bankaların kârları katlandı

Neredeyse tüm harcamaların kredi kartıyla yapıldığı günümüzde kart aidatlarının da zamlanmasıyla zaten kârlarını katlayan bankaların kasasına 30 milyar TL'yi aşkın bir para girişi olacak.

TKP ABB adayı Arikan: ‘Laiklik mücadelesi patron düzenine teslim olarak sürdürülemez’

TKP’nin dijital yayını TKP’nin Sesi’ne konuşan Arikan, gericiliğin eğitime saldırıları ve Ankara hakkında konuştu. TKP'nin gerici ve rantçı projelerin karşısında dikilmeye devam edeceğini belirtti.

Foça'da CHP-MHP'nin rant ittifakına TKP'nin adayından tepki: 'Talan projesi'

TKP Foça adayı Cem Gönenç, yüksek yargı üyelerininin de içinde bulunduğu kooperatif proje alanı için "1. dereceden 3. derece SİT alanına çevrildi, zeytin ağaçlarıyla dolu cennet gibi bir koy" dedi.

Bir günde 8 kadın cinayeti: İşte AKP Türkiyesi

Kadın Dayanışma Komiteleri AKP cenahından kadınların haklarına dair açılan her tartışmanın, dinci gericilik uğruna atılan her bir adımın kadın cinayetlerinin artmasına sebep olduğunu vurguladı.

Depremde Ebrar Sitesi'nde kaybolan çocuğun cesedi 1 yıl sonra Elazığ'da bulundu

Kahramanmaraş depremlerinde Ebrar Sitesi'nde kaybolan 2,5 yaşındaki Alya'nın cesedinin Elazığ'da defnedildiği ortaya çıktı.

Uyuşturucu tüccarının oğlu bakanlıktan teşvik almış

‘Türk Escobar’ Urfi Çetinkaya’nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan oğlunun sahibi olduğu şirket bakanlıktan ‘yatırım teşviki’ almış.

AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki çok sayıda maddeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kararnamesinde yer alan 37 düzenleme için iptal kararı verdi.