Filistin destekçisi sanatçıların Almanya boykotu büyüyor: Berlin Film Festivali krizle bitti

ABD'li film yapımcısı Suneil Sanzgiri'nin, Almanya'nın Gazze'deki savaşın başından bu yana İsrail'e desteği nedeniyle Berlin Film Festivali'ni (Berlinale) boykot etmesinin yankıları sürüyor.

Sanzgiri, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Almanya hükümetini Filistinlilere dönük katliama karşı sessiz kalmakla suçlayarak, "Suç ortağı olmayacağım. Hepimizin elinde kan var" demişti.

Sanzgiri, bu açıklamasının ardından, Portekiz sömürgeciliğine karşı direnişi işleyen filminin gösterimini geri çekmişti.

Suneil Sanzgiri

Sanzgiri, Berlinale'yi boykotunun ilanı sırasında, Ocak ayında film yapımcıları, müzisyenler, yazarlar ve sanatçılar tarafından başlatılan ve Almanya'daki kültür etkinliklerinden çekilmeyi içeren "Almanya'yı Boykot Et" girişimine desteğini ilan etmişti.

Sanzgiri'yle birlikte, iki film yapımcısı daha aynı kampanya kapsamında Berlinale'ye dahil olmayacağını açıkladı. Kanadalı film yönetmenleri John Greyson ve Ayo Tsalithaba da, Berlinale'den çekilen diğer isimler oldu. Festival kapsamındaki diğer etkinliklerde de sanatçılar geri çekilme kararı aldı.

Sanatçıların 'Almanya'yı Boykot Et' girişimi büyüyor

"Almanya'yı Boykot Et" girişiminin kurucuları, "Bu, Alman kültür kurumlarının, Filistin'le dayanışma ifadeleri başta olmak üzere, ifade özgürlüğünü baskılayan McCarthy'ci politikalarını reddetme çağrısıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Girişimin internet sitesinde yer alan listeye göre, şu ana kadar aralarında Fransız Nobel Ödülü sahibi Annie Ernaux'nun da bulunduğu 1600 sanatçı çağrıya imza attı.

Hillary Clinton da protestolardan nasibini aldı

Berlin'de 19 Şubat'ta Barış için Sinema tarafından düzenlenen Dünya Forumu'na katılan Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, "Almanya'yı Boykot Et" girişimi kapsamında yapılan protestolardan nasibini aldı.

Clinton, etkinlikte konuşmak için sahneye çıktığı sırada ABD'nin İsrail'e olan desteği nedeniyle katılımcılar tarafından yuhalandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Berlin'de düzenlenen Dünya Forumu'nda yuhalandı

Dünya Forumu'nda bir gün önce de Berlinale bünyesinde düzenlenen Avrupa Müzik Piyasası (EFM) etkinliğinde bir grup eylemci, üzerinde kanı simgeleyen kırmızı örtülerle yere yatarak, "Kırmızı Halıya Hoş Geldiniz" yazılı bir pankart sergiledi. Etkinlik binasının içerisinde de üst katlara Filistin bayrakları asıldığı görüldü.

Berlin'deki EFM etkinliğinde düzenlenen Filistin yanlısı protesto

Bundan bir hafta sonra da başka bir Alman Filmleri galasında Filistin yanlısı pankartlar asıldı.

ABD'nin New York kentinde de aynı ay içerisinde Goethe Enstitüsü'ndeki Alman Film Ofisi'nin film yapımcısı Skip Norman'ın çalışmaları için düzenlediği sempozyum da "Almanya'yı Boykot Et" protestosu nedeniyle iptal edildi.

Geçtiğimiz ay, Berlin'de düzenlenen CTM müzik festivali organizatörleri de, "Almanya'yı Boykot Et" kapsamında bazı sanatçıların festivalden çekildiğini duyurmuştu.

Avrupa genelinde benzer protestolar düzenlendi

Avrupa kıtasında benzer boykot çağrıları diğer ülkelerde de görüldü. Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesine yönelik çağrıları reddetmişti.

Yine bu ay, İtalyan devlet televizyonu RAI'nin, rap şarkıcısı Ghali'nin Sanremo Müzik Festivali'nin son gününde Gazze için "soykırımı durdurun" çağrısı yaparken yayını kesmesi ülke genelinde tepkiyle karşılanmış, olayın ardından Napoli kentinde gösteriler düzenlenmişti.

İngiltere'de de bir sanatçılar ağı, Filistin yanlısı sanatçılara getirilen sansürleri toparlayan bir belge yayınlamıştı. Bristol kentindeki Arnolfini sanat galerisinde de, Filistin yapımı iki filmin iptal edilmesinden sonra protestolar yapılmıştı.

Fransa'da da bir grup sanatçı, Filistin destekçiliğine yönelik sansüre karşı Kasım ayında "sessiz yürüyüş" düzenlemişti.

Almanya'da Ekim ayında düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir Filistinli yazarın ödülünün ertelenmesi de yüzlerce uluslararası yazar tarafından kınanmıştı.

Berlinale'nin sosyal medya hesabı hacklendi

Diğer yandan, kimliği henüz belirlenmeyen bir hacker grubu, üç gün önce Berlinale'nin Instagram hesabını ele geçirerek Gazze'de ateşkes çağrısı içeren görseller paylaştı.

Organizatörlerin ağzından söylenmiş gibi hazırlanan paylaşımda, "Sessizliğimizin bizi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ve Filistin'deki etnik temizliğinin suç ortağı yaptığını kabul ediyoruz" denilerek acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı.

Berlinale yetkilileri hesaba tekrar girebildikten sonra söz konusu paylaşımları silse de, bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu.

Kapanış seremonisinde Filistin yanlısı mesajlar: Alman yönetimi panik oldu

Berlinale'nin 24 Şubat tarihindeki kapanış seremonisine de ABD'li film yapımcıları Eliza Hittman ve Ben Russell'ın yanı sıra Fransız film yapımcısı Guillaume Cailleau'nun kürsüdeki Filistin yanlısı mesajları damga vurdu.

"Başka Ülke Yok" adlı eseriyle bu yılın Berlinale Belgesel Ödülü'nü kazanan İsrailli belgesel yapımcısı Yuval Abraham ve Filistinli gazeteci Basel Adra da, ödül konuşmalarında Gazze'de ateşkes çağrısı yaparak "Aramızdaki apartheid durumu, eşitsizlik sona ermeli" mesajı verdi.

Berlinale Belgesel Ödülü'nü kazanan İsrailli belgesel yapımcısı Yuval Abraham ve Filistinli gazeteci Basel Adra, kapanış seremonisinde Filistin halkına destek mesajı paylaştı.

Abraham, sonrasında X hesabından yaptığı paylaşımda "antisemitist" açıklamalar yaptığı gerekçesiyle ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, kapanış seremonisindeki konuşmaların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "başkentte antisemitizmin yeri olmadığını ve Berlinale'de yaşananların hoş görülemez" olduğunu öne sürdü. Wegner, festivalin organizatörlerine "bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması" için çağrı yaptı.

Berlin'in Kültür Senatörü Joe Chialo da, yaptığı paylaşımda, seremoninin "Berlin sahnelerine ait olmayan bir İsrail karşıtı propaganda" içerdiğini iddia etti.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth da, film yapımcılarının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından bahsetmediğini savunarak, Wegner'le birlikte Berlinale'de yaşananları ele alacaklarını ifade etti.