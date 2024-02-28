Uyuşturucu tüccarının oğlu bakanlıktan teşvik almış

20 Şubat'ta, uyuşturucu baronu ve “Türk Escobar” lakaplı Urfi Çetinkaya’nın liderliğini yaptığı örgüte yönelik İstanbul merkezli 9 kentte “Kafes-44” operasyonu yapıldı.

43 şüpheliden 23'ünün tutuklandığı, 20’sinin de “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında, 20 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturmada zanlıların Avrupa ve Türkiye’de 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kendilerine ait gemi ve ticari konteyner gibi araçlarla uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Örgütün elde ettiği kara paranın aklanmasında şüphe göstermeyen yöntemlere başvurulduğu da tespit edildi.

20 saatlik sorgu

BirGün'deki habere göre, operasyonda gözaltına alınanlardan biri de Urfi Çetinkaya'nın maden patronu oğlu, “Temmer Mermer Madencilik” isimli şirketin sahibi Rüstem Çetinkaya’ydı. Aynı zamanda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı olan Rüstem Çetinkaya, “malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” ve “suç işlemek için kurulan örgüte üye olma”yla suçlanıyor. 23 tutuklu şüpheliden biri olan Rüstem Çetinkaya’nın Emniyet’teki ifadesinin 20 saat sürdüğü kaydediliyor. Rüstem Çetinkaya, sorgusunda madenci olduğunu ve aylık gelirinin 80 bin dolar olduğunu ifade etti. “Taşıdığım soy ismi nedeniyle kara para aklama iddiası tarafıma atfedilmiştir” diyen Rüstem Çetinkaya, “25 sene içerisinde babamla resmi ya da gayri resmi bir işlemim olmadı” iddiasında bulundu.

'Yeni lider' iddiası

Fakat iddiaya göre Urfi Çetinkaya’nın cezaevine girmesinin ardından, oğlu Rüstem Çetinkaya suç örgütünün başına geçti. Çetinkaya’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri Hakkı Yaman Namlı’nın yönlendirmesiyle akladığı öne sürülüyor. Namlı, “Susurluk Raporu'nda uyuşturucudan gelen parayı akladığı” belirtilen Kuzey Kıbrıs'taki First Merchant Bank'ın sahibiydi.

Bu operasyona “Temmer Mermer”den adı karışan sadece Rüstem Çetinkaya değildi. Şirketin yöneticilerinden Arda Erel de gözaltına alındı. Erel, verdiği ifadede Rüstem Çetinkaya'nın madencilik şirketinde yöneticilik yaptığını aktardı, uyuşturucu suçlamasıyla alakası olmadığını iddia etti. Rüstem Çetinkaya’nın maden işleri için ruhsat alamadığını kaydeden Temmer Mermer Genel Müdür Yardımcısı Erel, “Rüstem Bey ruhsat alamadığı için şirket benim üzerimedir. Rüstem Bey ne dediyse onu yaptım” ifadelerini kullandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Erel’in sözünü ettiği şirketin adı “New Age Marble Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 2020’de kurulan şirketin sahibi, Arda Erel olarak görülüyor. Şirketin Karaman’daki maden ocağı için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildiği görülüyor.

Bir diğer şüpheli ise Rüstem Çetinkaya'nın şirketinde muhasebecilik yapan Ferdi Olgunsoy’du. Olgunsoy yaptığı savunmada, “işlemlerin resmi olduğunu” iddia etti.

Yatırım desteği almış

Temmer Mermer’in ilişkileri ise dikkat çekici. Habere göre Temmer Mermer, 1 Haziran 2022’de Sanayi Bakanlığı’nın yatırım teşvikinden yararlandı. Şirket, Afyon’a kuracağı Güneş Enerji Santralı (GES) santralı için KDV istisnası, yüzde 80 oranında vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandı. Bu arada Rüstem Çetinkaya’nın 25 Ekim 2022 tarihinde kurduğu “Temmer Eksport Madencilik Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.” isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

Rüstem Çetinkaya kimdir?

1977 yılı doğumlu Rüstem Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. 1998 yılında kurduğu “Temmer Mermer” adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) yıllardır çeşitli üst düzey görevlerde bulunuyor. Çetinkaya, 2022’den itibaren İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

İMİB’in 5 bini aşkın üyesinin olduğu ve 200’e yakın ülkeye ihracat yaptığı belirtiliyor. Birlik, “Madenlerimizi tüm dünyaya tanıtmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz” diyerek tanıtımını yapıyor. Bu arada Rüstem Çetinkaya’nın “İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı” sıfatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Huber Köşkü’nde bir araya gelmişliği bile var.

Çetinkaya’nın madenlere karşı olan örgütleri de sık sık hedef aldığı görülüyor. Hatta bir açıklamasında, “Söz konusu örgütler, ‘Türkiye’de metal, hatta kömür üretimi yapılmasın’ diyor. Bu Türkiye için felakettir” ifadelerini kullanmıştı.

Peki, “Temmer Mermer” firması hakkında neler biliniyor?

Şirket, 1998’de Afyon’da kuruldu. Şu an İngiltere, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Orta Asya’da bulunan 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirketin internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, Temmer’e ait dört maden ocağı bulunuyor. Bunlardan birisi Bilecik’in Gökpınar ilçesinde bulunuyor. 1998’de açıldığı belirtilen ocakta, 200 bin ton mermer çıkarıldığı aktarılıyor. Üstelik burada bir de fabrikaları bulunuyor.

Temmer’in bir diğer maden ocağı Afyon’un Şuhut ilçesinde yer alıyor. 2010 yılının sonlarına doğru açılan ocakta, yılda 40 bin ton mermer çıkarıldığı bildiriliyor.

Şirketin maden ocaklarından biri de Eskişehir Süpüren’de. 14 yıl önce açılan madenin üretim kapasitesi 60 bin ton ve buradan çıkarılan malzeme Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Temmer Mermer’in son maden ocağı, Muğla’da bulunuyor. 1999’da açılan madende yıllık üretim 50 bin ton. Üretimin yüzde 90’ından fazlası Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Rüstem Çetinkaya'nın babası Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklandı. 75 yaşındaki Çetinkaya şu an Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunuyor.