Uyuşturucu tüccarı Urfi Çetinkaya'nın 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki uyuşturucu tüccarı Urfi Çetinkaya’nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, Urfi Çetinkaya ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya’nın da içinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan’da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye’de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri ‘havale’ adı verilen para transfer yöntemiyle, gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye’ye getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordinasyon içinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı.

Yapılan işbirliği sonrası suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Urfi Çetinkaya’nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve kripto para soğuk cüzdanı olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu.

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle düzenlenen operasyonla 12 Nisan 2023'te yakalanan Urfi Çetinkaya (74) tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.