Uyuşturucu tüccarı Urfi Çetinkaya tutuklandı

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle dün gece düzenlenen operasyonla yakalanan Urfi Çetinkaya (74) adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

DHA'nın aktardığına göre Sarıyer'de gözaltına alınan ve geceyi emniyette geçiren Urfi Çetinkaya, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Çetinkaya, ilk olarak çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri altında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Çetinkaya, savunmasını vermesinin ardından bırakıldı.

Çetinkaya, daha sonra Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı "Uyuşturucu ticareti" davası kapsamında talimat yoluyla ifadesi alınmak üzere İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Çetinkaya'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilerek dosyasının Artvin'deki mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Çetinkaya, son olarak da 24 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İnfaz Savcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Urfi Çetinkaya'nın Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.