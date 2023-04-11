EGM: Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Çetinkaya yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimimiz ve İstihbarat Başkanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste, TEM ve özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalanmıştır."