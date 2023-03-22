Uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu emniyet müdür yardımcısına uyuşturucu soruşturması

Uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. hakkında idari soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildi.

T24’ün haberine göre, Pazarkule bölgesindeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi, verdiği ifadede Edirne Emniyeti’nde görevli Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A’nın kendilerine yardımcı olduğunu iddia etti. Bu bilgi üzerine jandarma komutanlığı gelişmeyi adli soruşturmayı yürüten soruşturma savcısına aktardı. Bunun üzerine, savcılık iddiaya konu olan Z.A. hakkında gizli takip yapmaya başladı.

'Adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı

Devam eden takiplerin tamamlanmasının ardından dosyada adı yer alan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. iki hafta önce savcılığa çağrıldı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Z.A., daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli polis müdürünü “adli kontrol şartıyla” serbest bıraktı.

Hakkında adli soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. ile ilgili uyuşturucu ticareti yapan şebekeye “görevini ve yetkilerini kullanarak yardımcı olduğu” iddiasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet içindeki görevi değiştirildi

İfadesi alınan Z.A.’nın Edirne Emniyet içindeki görevi değiştirildi. Şüpheli emniyet müdürünün ifadesinin alınmasından önce Edirne Emniyeti bünyesindeki Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi, KOM, Terörle Mücadele Şubesi gibi önemli operasyonel şubelerden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte polis müdürünün Emniyet içindeki görev yeri değiştirildi. Bu arada hakkında adli soruşturma başlatılan Z.A.'nın halen görev başında olduğu öğrenildi.

Edirne’de ortaya çıkan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçti. İddianın soruşturulması amacıyla Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettişi görevlendirildi. Uyuşturucu kaçakçılarına yardımda bulunduğu iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A’nın kentteki görevine, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar’ın atanmasından sonra başladığı ortaya çıktı.