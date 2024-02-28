Foça'da CHP-MHP'nin rant ittifakına TKP'nin adayından tepki: 'Talan projesi'

Türkiye Komünist Partisi Foça Belediye Başkan adayı Cem Gönenç, “Yüksek yargı üyelerine panoramik deniz manzaralı kooperatif” başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Yüksek yargı üyelerininin konut kooperatifiyle, İzmir Foça’da denize nazır konutlar inşa ettirmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı. CHP Karşıyaka Adayı Behice Yıldız Ünsal İşçimenler’e ait arazide yapılacak olan kooperatif projesi için MHP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bingöl’e ait olan Vizör Grup ile anlaşılmıştı.

TKP’nin Foça adayı Gönenç şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Yenifoça merkeze yaklaşık 5 km. mesafede bulunan bir koy ve zeytinlik alanda yapılacak olan, yüksek yargı üyelerinin başlıca üyeleri arasında olduğu Nest Koop isimli kooperatif evleri ve Charm Foça isimli lüks hizmet alanı basının gündemine düştü. İlginç olan bir nokta arazi sahibinin CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal'ın ailesine ait olması, projeyi yapacak olan Vizör grup adlı şirketin yönetim kurulu başkanı Gökhan Bingöl'ün ise MHP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi olması idi.

Her ne kadar MHP İzmir İl Başkanı Gökhan Bingöl isimli kişiyi tanımadıklarını söylese de paylaştığım twitter hesabı görüntüsünde görülebileceği gibi bu şahıs MHP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi. Talan projesinin yapılacağı alan 15 yıl kadar önce 1. derece SİT olmaktan çıkarılıp 3. derece SİT alanına çevrilmiş olsa da, bugün belediye meclis üyesi adaylarımızla birlikte yaptığımız incelemede görülebileceği gibi, etrafı zeytin ağaçlarıyla dolu cennet gibi bir koy.

Görüldüğü gibi para söz konusu olduğunda doğa, vatan gibi kavramlar açısından sermaye partileri arasında fark kalmıyor. Sözümüz olsun. TKP olarak Foça Belediyesi'ni kazanırsak ranta ve talana "dur" diyeceğiz….”

Görüldüğü gibi para söz konusu olduğunda doğa, vatan gibi kavramlar açısından sermaye partileri arasında fark kalmıyor. Sözümüz olsun. TKP olarak Foça Belediyesi'ni kazanırsak ranta ve talana "dur" diyeceğiz.... — Dr. Cem Gönenç (@CemGnen1) February 28, 2024

Ne olmuştu?

Yargının üst düzey bazı isimleri kurdukları konut kooperatifiyle, İzmir Foça’da denize nazır konutlar inşa ettirmeye hazırlanıyor. T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Referans sistemi ile üye olunan kooperatifin peşin üyelik bedeli, tek seferde 3 milyon lira olarak belirlendi. 189 üyeden oluşacak kooperatifin proje ismi Nest Foça olacak. Projenin müteahhitliğini ise MHP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Bingöl’e ait firmanın yapacağı öğrenildi.

Danıştay üyesi Toklu da kurucular arasında

Yargı mensuplarının kurduğu konut kooperatiflerine bir yenisi daha eklendi. Sedat Peker’in iddialarında Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde bedava konakladığını öne sürdüğü Danıştay üyesi Esat Toklu ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Ertuğrul Çekin, Yargıtay Genel Sekreter yardımcısı Ömrü Yılmaz, Ankara 3. Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan Kolukırık, Ankara 4. Vergi Mahkemesi Başkanı Yusuf Örnek, Anayasa Mahkemesi Raportörü Fatih Torun, Ankara Vergi Mahkemesi üyesi Serkan Baran Altun ve vergi müfettişi Mesud Altundağ tarafından kurulan Eski Foça ile yeni Foça arasındaki bölgede inşa edilecek Nest Foça Kooperatifi, İzmir’in Foça ilçesi Fatih mahallesinde denize nazır bir proje için üye arayışına girdi.

4 ayda 400 bin lira kira getirisi

189 üyeden oluşacağı öğrenilen kooperatifin tanıtım broşüründe, konutların yapılacağı arazinin turizm imarlı olduğu ve bu nedenle inşa edilecek konutların kısa süreli kira elde etmesi önünde bir engel olmadığı ifade edildi. İnşaatın tamamlanması sonrasında kura çekimi ile konutların sahiplerine verileceği belirtilen broşürde, “İsteyen üye 12 ay kendisi kullanıp aylık veya yıllık kiraya verebileceği gibi, turizm konaklamaları kapsamında kısa süreli de kiraya verip gelir elde edebilecektir. 2024 yılı sezonunda (4 aylık dönemde) bir bağımsız bölümün toplam 400 bin TL kira getirisinin olabileceği öngörülmektedir” denildi.

Panoramik deniz manzaralı konutlar

Broşürde, kooperatifin üye grubunun büyük çoğunlukla yargı mensuplarından oluştuğu ancak “referanslı” olmak kaydıyla kamu ve özel sektör üyeliğine de açık olduğu kaydedilerek, “Sözleşme sonrasında her bir üyeye, otoparklı, bahçe kullanımlı, panoramik deniz manzaralı balkonlu brüt 65 ila 70 metre kare büyüklükte 2+1 daire teslim edilecek ve şerefiye bedeli hariç başkaca bir ödeme alınmayacaktır” ifadeleri yer aldı. Projeyi gerçekleştirecek olan firmanın yan parsellerde de başka projeler inşa ettiği ve bu bölgede yer alacak spor tesis alanları, iskele ve plajdan kooperatif üyelerinin ücretsiz yararlanacağı anlatılan broşürde, konutların ruhsat alınmasından itibaren 24 ay içerisinde teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

3 milyon lira tek seferde ödenecek

Broşürde, “Arsamızın olduğu bölgede bu emsalde herhangi bir proje bulunmamaktadır. Projemize ait dairelerin bugünkü fiyat düzeyine göre 7,5 ila 10 Milyon TL aralığında olacağı öngörülmektedir. Üyelik bedeli tek seferde ödenmek üzere 3 milyon TL'dir” denildi. Üyelik güvence bedeli olan 200 bin lira tutar, 26 Şubat 2024 tarihinden itibaren kooperatif hesabına yatırılmaya başlanacaktır. Kalan tutarın 19 Nisan 2024 tarihine kadar kooperatif banka hesabına yatırılması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan kooperatif projesi için MHP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bingöl’e ait olan Vizör Grup ile anlaşıldığı öğrenildi.