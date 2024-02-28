Depremde Ebrar Sitesi'nde kaybolan çocuğun cesedi 1 yıl sonra Elazığ'da bulundu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılan Elbistan'daki Ebrar Sitesi'nde Z Blok'ta yaşayan Piyade Uzman Çavuş Serdar Kılınç, eşi ve 5 yaşındaki büyük kızları Azra depremde hayatını kaybetmişti. Ailesi hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Alya Kılınç ise kayıptı.

Alya'nın aynı binada oturan başka bir ailenin akrabaları tarafından Elazığ'a götürüldüğü ve orada defnedildiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'daki habere göre, 2,5 yaşındaki Alya'nın öldüğü, cesedinin "yanlışlıkla alındığı" söylendi. Çocuğun yakınları büyük bir şaşkınlık yaşarken, Alya'nın halası, yaşanan karışıklığı şu sözlerle anlattı:

"Kızımız kardeşimle beraber depremden 10 gün sonra çıkartılmış. Kardeşimgil aynı gün içinde çıkıyor cenazeleri üniversite hastanesinde 3 gün orada morgda bekletiliyor. Oradan Elazığlı bir aile, o aile de benim kardeşimle birlikte Ebrar Sitesi Z Blok'ta oturan bir aile. Onlar da tüm ailesini kaybetmişler, yeğenimi alıyorlar ve Elazığ'da defnediyorlar. DNA işlemlerinde zaten sürekli savcılıkla görüşmemiz vardı, haftada bir kere gidilip geliniyordu. Savcılıktan arandık, 'Yarın bir uğrayın, galiba bulundu' diye... Zaten bizim artık hiç ümidimiz kalmamıştı. 'Ya molozlar arasında gitti ya da biri götürdüyse zaten imkanı yok bulamayız' demiştik. Denildiği gibi de biri götürmüş. Orada garip olan şu ki, Elazığlı ailenin ölen çocuğu 8 yaşında, bayağı büyük bir çocuk. Benim yeğenim ise 2,5 yaşında, küçük, minyon tipli bir çocuktu. Nasıl karıştırıyorsunuz, nasıl alıp götürüyorsunuz? Yani öyle karışıklıklar olmuş ki, öbür kayıplar da böyle gittiyse vah diyorum ben."

Alya'nın cesedi daha sonra Maraş Elbistan'a getirilerek aile tarafından defnedildi.