Güne soL'dan bakın: 27 Eylül Çarşamba

Trendyol işçilere dönük hak gaspını sanatla temizlemeye çalışıyor

İşçileri sendikalaştıkları için işten atan Trendyol, Türkiye’nin en büyük sanat etkinliklerinden olan Contemporary İstanbul’un partneri oldu.

Tarihsel misyonları CHP'yle aynı: SYRIZA tabanını sağa çekmeyi başardı

CHP ile SYRIZA'nın kongre gündemlerindeki paralellikler iki partinin Türkiye ve Yunanistan işçi sınıfına karşı misyonlarının aynı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Avukatlardan 81 ilde protesto: 'Tek bir kayba daha tahammülümüz yok'

Muğla Barosuna kayıtlı Av. Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla 81 ilde aynı anda basın açıklaması düzenlendi.

Goethe Enstitüsü işçileri grev yolunda: 'Türk hukukunu tanıyacaksınız'

Almanya'nın kültür kuruluşu olan ve onlarca projeye fon sağlayan Goethe Enstitüsü Ankara çalışanları, yaptıkları basın açıklamasıyla sendikal haklarının tanınmasını istedi.

Hamas: Erdoğan’ın pazarlamaya çalıştığı İsrail gazı Filistinlilerden çalındı

Filistin direniş örgütü Hamas’ın başkan yardımcı Ebu Marzuk, İstanbul’daki toplantıda AKP’nin İsrail’le doğalgaz projesi geliştirmesine tepki gösterdi.

CHP’nin esasa girmeden ‘şeklen’ yaptığı ‘Diyanet Akademisi’ başvurusu AYM’den ret yedi

CHP’nin esasa girmeden şekil yönünden yaptığı itiraz AYM tarafından reddedildi. AYM kararında, başvuru dilekçesinin esasa yönelik olması gerektiğini vurgulandı.

Uğur Dündar soL'a konuştu: 'Hiram Abas'la poligonda tesadüfen karşılaştık'

Sözcü yazarı Uğur Dündar, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'tan silah eğitimi aldığı görüntülerle gündeme geldi. soL'a konuşan Dündar, Abas'la tesadüfen poligonda karşılaştıklarını söyledi.

TKP'den çağrı: 100. yılda büyük halk buluşması

TKP'den yapılan açıklamada, "'Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm' etkinliğimize bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz. Yüz yıl önce yaptık, yine yaparız!" denildi.

Diyanet, MEB'den sonra Adalet Bakanlığı'na da kanca attı: Personele dini etkinlik tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanlığı'na ÇEDES ile dini etkinlikler dayatan Diyanet şimdi de Adalet Bakanlığı'na kancayı attı. Bakanlığa iletilen genelgede personele dini etkinliklere katılma tavsiyesi yer alıyor.

Hizbullah'ın gazetecilere mesajı: 'Biz yapacağız, sizin gıkınız çıkmayacak'

Hizbullah'a yakınlığı bilinen Kur'an Nesli Platformu çocukları sokakta tekbirlerle yürütüyor, görüntülerini paylaşıyor ama gazeteciler bu görüntüleri paylaşınca tehdit ediyor.

Agrobay patronu gazetecilere de düşman: Çiğdem Toker'e açılan 1,5 milyon liralık dava kaybedildi

"İyi niyetli bir insan arabulucuya gider, sizinle konuşur, olmazsa davaya gider. Ama bunların niyetleri çok başka" diyen Agrobay patronu Salık gazetecilere de "düşman"mış.

Zambiya'daki yarım milyon yıllık ahşap buluntular tarih bilgimizi nasıl değiştirdi?

Zambiya'da yarım milyon yıl öncesine ait kütüklerin bulunmasıyla eski yaşama dair düşünceler değişti. Çalışmalara katılanlar arasında olan Ceren Kabukcu soL'a konuştu.