Hizbullah'ın gazetecilere mesajı: 'Biz yapacağız, sizin gıkınız çıkmayacak'

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Kur'an Nesli Platformu geçtiğimiz gün Adana'da yine çocuklarla etkinlikler düzenledi. Laik değil şeri hukuk isteyen dernek, her sene okulların yeni açıldığı dönemde benzer etkinlikler düzenliyor ve ilkokul çağındaki çocukları hedefine alıyor.

Aynı zamanda "Harem-selamlık" eğitim talep eden gerici dernek, geçtiğimiz günlerde de Batman'da yine ilkokul çağındaki çocukları bir araya getirerek yürüyüş düzenlemişti.

Hizbullah'ın legal arayışları ve platformlar

1990'lı yıllara damgasını vuran, işkenceler, faili meçhuller ve domuz bağı yöntemiyle gerçekleştirdiği cinayetlerle anılan Hizbullah 2000'li yılların başında devlet tarafından kara listeye alınmış ve Beykoz'da gerçekleştirilen operasyonların akabinde örgütün bağlantıları koparılmıştı.

Bu süreçte legalleşme arayışına geçen Hizbullah, yani "Allah'ın Partisi", önce Mustazaf-Der sonra da Peygamber Sevdalıları Platformu ile bu arayışlarına devam etti. Yine Allah'ın Partisi manasına gelen Hüda-Par'ın kuruluşuna eşlik eden aynı çevre sosyal organizasyonlarının önemli bir kısmını kurdukları "platformlar" ve "dernekler" aracılığıyla hayata geçiriyor.

Kur'an Nesli Platformu da benzer şekilde çalışmalar yapan ve hedefine daha çok 7-12 yaş arası çocukları koyan bir platform. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Batman'da ilkokul çağındaki çocukları benzer etkinliklere dahil eden platform sosyal hukuk devletine ve cumhuriyete yekten karşı çıkıyor.

Platform düzenlediği etkinliklerde çocukları hedef alıyor ve bu etkinlikler için daha çok camileri kullanıyor

Şeri hukuk, şeri eğitim

Laikliğe karşı çıkan bu platform yaptığı etkinliklerde ve panellerde karma eğitimi eleştiriyor, okullarda Kuran derslerinin yaygınlaşmasını talep ediyor ve ilkokul çağındaki çocuklarla Kuran dersleri adı altında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 2016 yılında kurulan platformun çıkardığı dergilerde yazan ya da düzenlediği etkinliklere gelen isimler Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Göktaş ve Hizbullah’ın kurucu rehberi Hüseyin Velioğlu ile örgütün tebliğcisi olarak bilinen Mehmet Beşir Varol.

Şeri eğitim ve şeri kurallar talep eden gerici çevre aynı zamanda tüm devlet aygıtının da bu kaidelere göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Çocukları hedefine alan gericiler gazetecileri tehdit ediyor

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Bilal Güldem'in sosyal medya hesabında paylaştığı ve "Görüntüler Batman'dan" ifadesiyle yer verdiği görüntülerde, Kur'an Nesli Platformu'nun çocuklarla gerçekleştirdiği yürüyüş yer almıştı. Çocuklara tekbir getirterek sokaklarda yürüten platformun yaptığı etkinliği kayda alıp yollayan yurttaşlar kendi aralarında "Afganistan olduk resmen" diyorlar.

Bu ifade platformu rahatsız etmiş olacak ki paylaşımı yapan gazeteciyi hedef aldılar ve sosyal medya üzerinden tehdit ettiler. Aralarında Hüda-Par'lı avukat ve parti yöneticilerinin de yer aldığı tehdit ve karalamalara boyun eğmeyeceğini ifade eden Bilal Güldem "Sadece gazetecilerin gereklerini yerine getirdim. Getirmeye de devam edeceğim" demişti. Gazeteci Bilal Güldem'in ev adresini ve kullandığı toplu ulaşım araçlarının güzergahını sosyal medya üzerinden paylaşan platform üyeleri gazeteciyi açıktan tehdit etmekten çekinmedi.

Harem-selamlık etkinlikler ve medrese talebi

Eğitimde de harem-selamlık çalışmalar talep eden platformun düzenlediği etkinlikler de harem-selamlık şekilde gerçekleşiyor. Medreselerin önündeki engelin kaldırılmasını talep eden platform kamusal alanda ve özel alanlarda şeri eğitim için anayasal güvenceler talep ediyor.

7-12 yaş arası çocukları harem-selamlık etkinliklerde bir araya getiren Kur'an Nesli Platformu, küçük yaşta çocukları şeriat düşüncesiyle yetiştirirken konuya eleştiri getiren herkesi tehdit unsuru olarak görüyor.