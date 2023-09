Batman'da gericilerin faaliyetlerini paylaşan gazeteci tehdit edildi

Gazeteci Bilal Güldem, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Görüntüler Batman'dan" ifadesiyle duyurduğu tarikat etkinliği paylaşımının ardından yüzlerce tehdit aldı. Hüda-Par'lı yöneticilerin ve avukatların yaptıkları paylaşımlarla hedef gösterilen gazeteci "Ben mesleğimin gereklerini yerine getiriyorum. Üstelik yaptığım paylaşımda bir yorum ya da kasıt dahi yok. Batman'daki bir haber kaynağımın bana ilettiği bilgiyi sosyal medya hesabımdan hiçbir yorum yapmadan 'Görüntüler Batman'dan' ifadesiyle paylaştım. Ardından bir sürü tehdit mesajı aldım ve hedef gösterildim" diyor.

'Gazeteciliğin gerekleri bunlar, yapmaktan vazgeçmeyeceğim'

Hüda Par'a yakınlığıyla bilinen "Kur'an Nesli Platformu Batman temsilciliği" tarafından yapılan etkinlik her sene tekrar ediliyor. Her sene yapılan etkinlikler vesilesiyle laik eğitim sistemi eleştirilirken karma eğitim de hedefe alınıyor. Kürt illerinde Batman, Urfa, Diyarbakır ve Mardin gibi kentlerde her sene tekrar edilen etkinliklerin bu seneki videosunu paylaşan Bilal Güldem gericilerin hedefi oldu.

soL'a konuşan Güldem, "Ben bir gazeteciyim. Ve bu mesleğin gereklerini yerine getiriyorum. Bana gelen haberi sosyal medya hesabımdan paylaştıktan sonra özellikle Hüda-Par'lı avukatların ve yöneticilerin beni hedef göstermesi ile birlikte bu gündem büyüdü ve bir sürü tehdit mesajı aldım. Bazı paylaşımlarda evimin adresi ve bindiğim toplu taşıma araçları işaret edildi. Ama bunların hiçbiri gazetecilikten vazgeçirmeyecek beni. Bu mesleğin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.

'Konuyu hemen terörize etmeye çalışıyorlar'

İlgili platformun yapılan paylaşımların akabinde gelen tepkilerden rahatsız olduklarını ifade eden Bilal Güldem, kendi adıyla sahte hesapların açıldığını ve kendisine ait olmayan paylaşımlar yapılarak konunun terörize edildiğini ifade ediyor. "Kendisinden olmayan herkesi terörist olarak yaftalayan bu zihniyetin derdi açık. İstediklerini yapsınlar, istedikleri gibi davransınlar ama kimse kendilerine bir şey demesin istiyorlar. Ama haber böyle bir şey değil. Habercilik böyle bir şey değil. Yaptığım paylaşım yanlış ya da sahte değil. Onlar da bunu demiyor zaten. Nasıl böyle bir şey yaparsın nasıl bunu paylaşırsın, sen terörist misin diyorlar. İktidarın kendisinden olmayanı karşı tarafa koyması gibi aynı zihniyetle karşılık veriyorlar."

'Avukatlarım gerekli adımları attı'

Avukatların gerekli adımları attığını ve hakaret ve tehdit içeren tüm mesajlar hakkında hukuki olarak hakkını arayacağını ifade eden Bilal Güldem, "Ünvanında avukat ya da Hüda-Par'ın çeşitli il ve ya ilçe yöneticisi ifadeleri geçen kişilerin açıktan hedef göstermesi kabul edilebilir değil. Avukatım bu konuda devreye girdi ve gerekli adımları attı. Her biri hakkında soruşturma ve dava konularıyla alakalı başvurularımızı yapacağız. Açıktan tehditler aldım hedef gösterildim. Bu saatten sonra konu can güvenliği konusudur. Başıma gelecek en ufak şeyden dahi bu isimler sorumludur. Amaçları muhalif, Kürt, sosyalist gazetecileri hedef gösterip böylesi basın faaliyetlerini engellemek. Ancak bu mümkün değil. 1990'lı yıllardan bu yana Musa Anter'lerden gelen gazetecilik geleneğini devam ettiriyoruz. Devam da ettireceğiz" diyor.