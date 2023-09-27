Goethe Enstitüsü işçileri grev yolunda: 'Türk hukukunu tanıyacaksınız'

"Kültür" projeleri kapsamında onlarca projeyi fonlayan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü, konu bünyesinde çalışmakta olan emekçilerin haklarına gelince fonladığı projelere gösterdiği "hassasiyeti" unuttu.

Enstitü, Ankara'da çalışmakta olan emekçilerin sendikal hakkının ve toplu iş sözleşmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Enstitü'de çalışan emekçiler, işverenin, toplu iş sözleşmesi görüşmesini kabul etmemesi üzerine grev sürecine girdi. soL, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Goethe Enstitüsü’ne ve işçilerin hak mücadelesini anlatmıştı.

Grevden önce son uyarı kurumun önünden oldu

Bugün, Goethe Enstitüsü Ankara çalışanları, sendika haklarının tanınması ve işverenin TİS sürecini işletmesi için basın açıklaması yaptı. Tez-Koop-İş Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Cemal Yarga, “Grev ilanından önce Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü işverenliğini, Türk hukukunu ve sendikayı tanıyarak, TİS masasına oturmasına yönelik son bir kez daha uyarmak için buradayız” dedi.

Enstitü önünde yapılan açıklamada konuşan Yarga, yasal çoğunluğu sağlayan Tez-Koop-İş’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 28 Nisan’da TİS yapma yetki belgesi verildiği hatırlattı ve “Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü Ankara işverenliği, yetki belgesine itiraz ettiğini iddia ederek ve çalışanlarının sendikalaşmasına tepki olarak teklifimizi teslim almamıştır. Noter kanalı ile tebliğ edilen toplu iş sözleşmesi teklifimiz için işverene görüşme talebimiz olmuş ve maalesef karşılık alınamamıştır” dedi.

Yasal süreç içinde tüm barışçıl yolların işverenin katı tutumuyla tüketildiğini söyleyen Yarga, grev zamanının gelip çattığını belirtti ve grevden önce son bir uyarı yaptıklarının altını çizdi. Yarga, “Sizi Alman Hükümeti başta olmak üzere, tüm uluslararası kamuoyuna şikayet ediyoruz. Goethe Enstitüsü işverenliği bu daha başlangıç; sadece ulusal değil, uluslararası düzlemde de üyelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız” diyerek sözlerini bitirdi.

Sputnik grevi 42. gününde: Rusya kurumu hukuk tanımadı

Bir diğer hak mücadelesiyse Sputnik önünde sürüyor. 17 Ağustos’tan bu yana Ankara ve İstanbul’da grevdeki Rusya kurumu Sputnik ofisleri önünde grevde olan Sputnik çalışanları, bütün görüşmelere karşın hâlâ sonuç alamadı. Grev kararının ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını “küçülme” gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarmalarının yanısıra, Sputnik Türkiye'nin işten çıkarılan kişilerin yerine 18 kişiyi işe aldığı da ortaya çıktı.