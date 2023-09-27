Agrobay patronu gazetecilere de düşman: Çiğdem Toker'e açılan 1,5 milyon liralık dava kaybedildi

Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan 39 işçinin 31'i, Kod 46 maddesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. İşçilerinin, sera önündeki hak mücadelesi bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Mücadeleleri sırasında sık sık jandarma saldırısına maruz kalan işçilerin yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı da oldu.

Fakat Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk Salık'a göre "işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor".

"Hak bu şekilde aranmaz, yargıya gidilir. İyi niyetli bir insan arabulucuya gider, sizinle konuşur, olmazsa davaya gider. Ama bunların niyetleri çok başka" diyen Salık gazetecilere de "düşman"mış.

Agrobay'dan gazeteciye dava

"İyi niyetli bir insan arabulucuya gider, sizinle konuşur, olmazsa davaya gider" sözlerinin sahibi Salık, gazeteci Çiğdem Toker'e dava üstüne dava açmış. Bayburt Grubu çatısı altındaki Agrobay Seracılık, altı yıl önce "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle Toker'e 1,5 milyon liralık (o günün kuruyla 410 bin dolar, bugünün kuruyla 11,2 milyon liralık) "kişilik haklarına basın yoluyla saldırı" davası açmış. Toker'in yazıda ele aldığı konuysa Rusya-Türkiye arasındaki uçak krizinin ardından domates ihracatında Agrobay Seracılık'a öncelik verilmesinin "grubun iktidara yakınlığıyla bağlantılı olabileceği"ni yazması.

Grubun Toker'e açtığı tek dava bu değil, yine gruba bağlı Şenbay Madencilik şirketi de "Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazısı dolayısıyla 1,5 milyon liralık bir dava daha açmış. Yazıda Şenbay Madencilik şirketinin daha sonra çekileceği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ihalesinde para biriminin Euro üzerinden belirlenmesi eleştilmiş.

Şirketin avukatı Haluk Kırcı'nın arkadaşı

Davalarda dikkat çeken bir diğer isimse şirketin avukatı olan Sedat Aksakallı. Aksakallı, İYİP GİK üyesi. soL'un edindiği bilgiye göre kendisi Haluk Kırcı'nın da çok yakın arkadaşı. Bahçelievler katliamını gerçekleştiren Kırcı, 7 TİP'li gencin katili ve Susurluk faillerinden.

Davayı kazanan Toker

Davanın açıldığı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Aralık 2018'de şirketin talebini reddetti. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa götürüldü. 1,5 milyon liralık tazminat talebi, 25. Hukuk Dairesi tarafından da Haziran 2020'de oybirliğiyle reddedildi. Agrobay şirketi bu kararı Yargıtay'da temyiz etti. 3. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Ekim 2022'de oybirliğiyle verdiği kararla Bölge Adliye Mahkemesi kararını uygun bularak onadı.

Yani, Agrobay Toker'den 1,5 milyon lira talep ettiği davada Yargıtay'da da kaybetti.