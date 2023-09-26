İşçiler 1-0 önde başlıyormuş: Baba parasıyla özel okuldan, miras şirketin başına Arzu Şentürk Salık

Sistematik amir baskısı, ağır işlerde eksik ekipmanla çalıştırılma, maaşların düzensiz yatırılması, iş kazalarının gizlenmesi gibi nedenlerden dolayı sendikalaşan Agrobay Seracılık işçilerinin, sera önündeki hak mücadelesi bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan 39 işçinin 31'i, Kod 46 maddesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Kod 46'yla işten çıkartılan işçilerin "işverenin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar" sergilediği iddia edildi.

Jandarma saldırısına maruz kalan, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınan işçilere yönelik bir başka iddia ise Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk Salık'tan geldi. BBC Türkçe'ye konuşan Salık'a göre "işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor"muş...

Babasından kalan şirketlerin başına geçti

"Hak bu şekilde aranmaz, yargıya gidilir. Hepimiz biliyoruz ki işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor. İyi niyetli bir insan arabulucuya gider, sizinle konuşur, olmazsa davaya gider. Ama bunların niyetleri çok başka" diyen Salık, patron bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan ve güncel yıllık program ücretleri 230 bin ila 414 bin TL arasında değişmekte olan Yeditepe Üniversitesi'nde okuyan Salık, ardından ABD'nin New England eyaletinde bulunan özel kolej statüsündeki Pine Manor College'da eğitim gördü.

Salık, babası Hasan Şentürk'ün Hollanda'ya giderken uçaktan gördüğü ışıklı alanın sera olduğunu öğrenmesi üzerine, 2002 yılında Dikili ilçesine 60 dönüm arazide topraksız tarıma başladığını anlatıyor. Hasan Şentürk'ün ölmesinin ardından babasından kendisine kalan şirketlerin başına geçen Salık, güncel olarak Hasanbey Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı, Süt Kardeşler Süt Ürünleri A.Ş ve Agrobay Seracılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi sıfatlarına sahip. Salık ayrıca, patron örgütlenmesi İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (İZSİAD) de yönetim kurulunda da bulunuyor.

Bimagazin isimli sitenin haberine göre; "cemiyet hayatının sevilen hanımlarından" olan Salık, zaman zaman işlerine kısa bir mola vererek aileiyle lüks otellere tatile gitmekten de geri durmuyor.

Halkla ilişkiler faaliyeti olarak 'kadın' vurgusu

Salık, tek yerleşkede kurulu dünyanın en büyük ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük jeotermal serasına sahip Agrobay Seracılık'ta çalışan işçilerin yüzde 80 ila 90'nın kadınlardan oluştuğunu her fırsatta dile getirmeye de özen gösteriyor.

Kendisiyle yapılan bir şöyleşide şirketinde çalışan kadın işçi oranıyla övünen Salık'ın, "Ayakları üzerinde duran, evine ekmek götüren, işini severek yapan kadınlarla birlikte çalışmanın tadı çok farklı" ifadesi dikkat çekiyor.

Hatta Hasanbey Çiftliği 2022 yılında Salık'ın da katılımıyla imzalanan protokolle, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma şort sponsoru oluyor.

Hem işçi hem de kadın düşmanı

Kadınları ve kadınların iş hayatındaki varlığını bu derece "önemseyen" Salık, seraların sıcak olmasından dolayı kadın işçilerine hem sabah hem de öğleden sonra ayran dağıtılmasıyla övünüyor, işçilerin mesai saatlerinde iki defa tuvalete gitmesine kızıldığına dair iddiaya ise "Bir işçinin bunu alışkanlık haline getirebilir, işten kaytarmak için yapıyor olabilir. Amiri kızmış olabilir ama durup dururken bir amir neden bedenen bir ihtiyacını gidermesine kızsın?" karşılığını vermeye utanmıyor.