Agrobay işçileri direnişlerini 30. gününde İstanbul'a taşıdı

İzmir Bergama'da bulunan Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçi sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılmıştı.
Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta çalışan ve Tarım Sendikası’na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 40 işçi kurum önündeki eylemini 30. gününde İstanbul'a taşıdı.
Agrobay isimli firmanın domates üreterek Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya sattığını belirten işçiler İstanbul'da Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasına engel
Sonrasında açıklama yapmak üzere İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Konsolosluğu önünde gidildi. Polisin basın açıklaması yapmasına izin vermemesi üzerine basın açıklaması Odakule arkasında yapıldı.
Rus Konsolosluğuna dilekçe vermeye giden Agrobay işçileri kalkanlarla çembere alındı. Tartışmanın ardından işçiler konsolosluğa bırakıldı. İstiklal'e barikat kuruldu.