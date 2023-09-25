Almanya fon dağıtacağına Türkiye'deki işçisinin hakkını versin

"Kültür" projeleri kapsamında onlarca projeyi fonlayan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Alman Kültür Merkezi/Goethe Enstitüsü, konu bünyesinde çalışmakta olan emekçilerin haklarına gelince fonladığı projelere gösterdiği "hassasiyeti" unuttu.

Almanya Cumhuriyeti'nin birçok farklı ülkede faaliyet göstermekte olan kültür kuruluşu Goethe Enstitüsü, Ankara'da çalışmakta olan emekçilerin sendikal hakkının ve toplu iş sözleşmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Enstitü'de çalışan emekçiler, işverenin, toplu iş sözleşmesi görüşmesini kabul etmemesi üzerine grev sürecine girdi.

Yetki belgesine itiraz etti, sendikanın teklifini almadı

Goethe Enstitüsü Ankara emekçileri, Anayasa'dan doğan haklarını kullanarak Tez-Koop-İş çatısı altında örgütlendi. Çoğunluğun sağlanmasının ardından Tez-Koop-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki için başvuruda bulundu ve çoğunluk bilgisi, sendika tarafından yasal çerçevede işverene gönderildi. Sendikaya yönelik herhangi bir itiraz olmamasının ardından, Tez-Koop-İş'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 28 Nisan tarihinde Toplu İş Sözleşmesi yapma yetki belgesi verildi.

Yetki belgesinin alınmasının ardından Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda belirtilen yasal süreler içerisinde, Tez-Koop-İş tarafından Toplu İş Sözleşmesi teklifi hazırlandı ve işverene gönderildi. Ancak Goethe Enstitüsü Ankara işverenliği, yetki belgesine itiraz ettiğini iddia ederek ve çalışanlarının sendikalaşmasına tepki olarak sendikanın teklifini almadı.

Konuya ilişkin Tez-Koop-İş, noter kanalıyla tebliğ edilen Toplu İş Sözleşmesi teklifi için işverene görüşme talebi iletildiğini ancak arabuluculuk dahil tüm süreçlerin tüketildiğini aktardı. Sendika tarafından yapılan açıklamada "Grev sürecine gelinmiştir. Goethe Enstitüsü işverenliğinin bu hukuk tanımaz tavrını bir basın açıklaması ile kınayarak, grev öncesi son uyarımızı yapacağız" ifadelerine yer verildi.

Grev sürecine giden Goethe Enstitüsü emekçileri, 27 Eylül Çarşamba günü Enstitü önünde uyarı eylemi gerçekleştirecek.

Onlarca projeye fon, işçi düşmanlığı gerçeğinin üzerini örtemiyor

Emekçilerin sendikal haklarının önüne geçmeye çalışan Goethe Enstitüsü, yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyeti kapsamında onlarca projeyi fonluyor.

"Hoşgörü, ifade özgürlüğü, toplumsal uyum, ayrımcılıkla mücadele" gibi başlıkların "somut projelere" dönüşmesi iddiasıyla kimi projeleri fonlayan Enstitü, genellikle etnik ve cinsel kimlik üzerine projelere destek sağlıyor.

Diyarbakır'da yaşayan LGBT ve kadın katılımcılara yönelik profesyonel DJ eğitimi projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Lazca, Hemşince, Pontus Yunancası dillerinin korunması projesi, feminist sanat tarihi projesi ve ekoloji odağında eğitim ve yaratım projesi gibi örnekler, Enstitü'nün desteklediği projeler arasında yer alıyor.

Çevre, kadın, LGBT, etnik kimliklere bu kadar "önem veren" ve bu konulardaki projelere enstitü üzerinden para akıtan Alman devletine buradan bir hatırlatma: "Diyarbakır'da LGBT işçilere yönelik modern dans projesi" bile fonlasanız işçi düşmanı olduğunuz gerçeğinin üstünü örtemeyeceksiniz.